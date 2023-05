Artikel mit Audio-Inhalten

Augsburg: Schafe weiden mitten in der Stadt

Seltene Steinschafe sollen in einem Park in Augsburg den Unterwuchs kurzhalten und so ein wohl einzigartiges Biotop in Augsburg sichern. Jetzt wurde das neue Projekt des Landschaftspflegeverbands der Stadt Augsburg offiziell vorgestellt.