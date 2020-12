Uralt und berühmt: Baumgreise in Bayern

Wie alt ein Baum tatsächlich ist, das kann man nur schätzen. Viele Gemeinden in Bayern haben "ihre" 1000-jährige Eiche oder Linde. Doch bei näherer Betrachtung erweist sich das biblische Alter meist als erdichtet. Außer bei ganz besonderen Exemplaren, sie sind wahre Überlebenskünstler, wie eine Eibe in Balderschwang. Sie ist vermutlich der älteste Baum in Bayern.

Baumgreis mit zwei Stämmen

In Balderschwang im Landkreis Oberallgäu steht auf 1.100 Meter Höhe nicht nur der älteste Baum Bayerns, sondern auch von ganz Deutschland. Die einzigartige Eibe überstand schon viele Unwetter, und selbst einen Blitzeinschlag hat der Baumgreis überlebt. Vermutet wird sogar, dass er schon zu Zeiten der Römer und Germanen gelebt hat.

"Er soll zwischen 2.000 und 4.000 Jahre alt sein. Ich denke, mindestens 3.000 ist er. Weil die Geschichte sagt, vor 2.000 Jahren um Jesu Geburt hat der Blitz in diese Eibe hineingeschlagen, die früher ein Stamm war, hat ihn geteilt, seitdem wächst der in zwei Stämmen." Konrad Kienle, Bürgermeister, Balderschwang