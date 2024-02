Aufregung um Landshuter Hochzeit: Wird das Fest vegetarisch?

Auch das noch: Die Landshuter Hochzeit, dort wo tausende Schweine, Hühner, Ochsen und Enten verspeist werden – ein Hochamt des Fleischverzehrs also - soll jetzt vegetarisch oder gar vegan werden. "Wir machen der Spansau den Garaus" heißt ein Diskussionspapier der Veranstalter der Landshuter Hochzeit, das im Schaukasten am Landshuter Rathaus aushängt und am Samstag im Zeughaus diskutiert werden soll.

Ritteressen in Zukunft ohne Fleisch?

"Weil bei der letzten Landshuter Hochzeit so viel Fleisch gegessen wurde und der ein oder andere auch schon gesundheitliche Problemchen hatte, haben wir uns im Vorstand überlegt, ob wir die Landshuter Hochzeit nicht ganz auf vegetarisch oder vegan umstellen", sagt Ursula Wohlgemuth mit leichtem Augenzwinkern im BR24-Interview.

Seit das Plakat mit dem Motto "Wir machen der Spansau den Garaus" am Rathaus aushängt, liegen die Nerven blank in Landshut: Ritteressen und abendliche Gelage ganz ohne Fleisch? Für viele schwer vorstellbar. "Also ich halte von vegan gar nichts, ich bin ein Fleischtier und zur LaHo gehört das definitiv dazu", sagt ein Passant bei unserer nicht-repräsentativen Zufallsumfrage in der Landshuter Altstadt. Eine junge Frau meint: "Ein wenig vegetarisch wäre schon nicht schlecht, aber ganz ohne Fleisch finde ich nicht gut." Die nächste Frau reagiert empört: "Dieses Aufzwingen, dieses 'Wir wissen, was für euch gut ist', das finde ich sehr unerwachsen und das finde ich auch ein wenig unverschämt!"

Oberbürgermeister wittert einen verfrühten Aprilscherz

Auch Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (CSU) reagiert zunächst einmal zurückhaltend im BR24-Interview und fragt sich, ob denn schon erster April ist: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das historisch authentisch wäre. Und nachdem die Landshuter Hochzeit ja höchste Ansprüche an historische Authentizität stellt, glaube ich, wird das nicht funktionieren."