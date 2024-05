Auf ein Bier mit Gott – in einer fast normalen Kneipe in Naila

Samstagabend um kurz vor zwanzig Uhr - im oberfränkischen Naila ist es still. Keine Menschen, keine Autos auf der Straße, die Stadt scheint bereits zu schlafen. Vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene in der 7.000-Einwohner-Stadt ist das nicht ganz so toll. Nur aus einem Gebäude dringt leise Musik. Direkt gegenüber der evangelischen Kirche brennt Licht in einer Kneipe. "Täubla" steht auf dem Schild über der Tür.

Das Täubla - auf den ersten Blick eine ganz normale Kneipe

Drinnen steht ein hoher Tresen aus Holz mit Zapfhahn, darauf steht eine Hand aus Holz, die Mittel- und Zeigefinger wie ein "V" ausstreckt und damit die Friedensgeste Peace, also Frieden, zeigt. An der einen Wand hängt, in Gold gerahmt, ein Kranz aus Stacheldraht, auf eine andere Wand ist eine große Taube gesprayt. Hinter dem Tresen steht Dominik Rittweg, er ist Teil des Täubla-Vorstands und eigentlich evangelischer Pfarrer - und samstags ist er Barmann.

"Das Täubla ist ein schwellenfreier Ort, wo Menschen ankommen können, wo sie gute Gemeinschaft haben und wo sind allerbesten Fall auch Gott begegnen können, ihren Wert wiederfinden können", erklärt Dominik Rittweg. Auf den zweiten Blick ist das Täubla doch keine ganz normale Kneipe.

Jungen Leuten einen Raum und neue Perspektiven schaffen

Der Verein Hoffnung und Malz e.V. hat das Täubla gegründet, um jungen Menschen beizustehen. Grundsätzlich sei das Täubla natürlich für alle, sagt Dominik Rittweg, besonders aber für: "Junge Erwachsene, die er am Rande der Gesellschaft stehen, die vor allem keinen Ort mehr in der Kirche haben, oder vielleicht sogar noch nie hatten."

Kirche trifft in Naila auf Bartresen und wirkt dadurch gar nicht mehr, so "exklusiv", wie es Pfarrer Rittweg formuliert. Jeden Samstag zwischen 19 und ein Uhr können Jugendliche und junge Erwachsene herkommen und einen "ganz normalen" Kneipenabend verbringen, oder eben über ihre Situation, ihre Probleme sprechen.

Das Konzept scheint aufzugehen: Zwei Jugendliche, die sich vorher noch nie gesehen haben, sitzen zusammen am Tisch. Sprechen über ihr Leben, der eine steht kurz vor der Abschlussprüfung seiner Ausbildung, der andere weiß noch nicht so recht, was er nach der Schule machen will. Die beiden hören einander zu, geben sich Tipps, teilen Erfahrungen, und ganz nebenbei geben sie sich gegenseitig Halt.

Zahl der Kirchenaustritte so hoch wie nie

Diesen Zusammenhalt, den die Besucher im Täubla erleben, spürt die evangelische Kirche in Deutschland schon länger nicht mehr. Vergangenes Jahr haben über 600.000 Menschen die evangelische Kirche verlassen. Die Zahl der Austritte (380.000) übersteigt zum zweiten Mal in Folge die der Sterbefälle (340.000). Gründe sind, laut der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKB), unter anderen eine fehlende Mitgliederbindung und Unzufriedenheit mit der Institution Kirche.