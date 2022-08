Auch bei Hitze: Golfen am und ins Wasser

Wer zum ersten Mal auf der Driving Range des Dillinger Golfclubs zu Gast ist, bekommt einen Schnupperschläger: Der ist gut zu halten und erleichtert die ersten Schläge – so der Tipp von Markus Grimminger. Er hatte vor Jahren die Idee zu diesem Golfplatz und hat sie umgesetzt: Seit 2006 gibt es den Golfplatz bei der Nusser Alm und der - das ist die Besonderheit - liegt direkt bei einem Baggersee.

Ziele auf dem Wasser

Der See sorgt nicht nur für ein wunderschönes Ambiente, sondern auch als sportliche Herausforderung für die Golfer. Auf der Dillinger Driving Range zielt man nicht auf den Rasen, sondern aufs Wasser. Ebenerdig, oder auch von einer Empore aus gilt es, den Ball möglichst weit ins Wasser zu schlagen. Auch ein paar schwimmende Inseln gibt es, als Ziel. "Das gibts nur hier so, das habe ich noch nirgendwo anders so gesehen", sagt Günter Högl, der regelmäßig zum Golfen herkommt.

Der Vorteil: Man sieht ganz genau wo der Ball aufkommt. Dafür werden spezielle Bälle verwendet, so genannte Floating Bälle, die schwimmen. Der Wind treibe die Bälle dann immer wieder an den Rand, da könne man sie gut wieder mit einem Käscher rausfischen, sagt Markus Grimminger.

Golfen für jedermann - ohne Mitgliedschaft und Aufnahmegebühr

Eingebettet ins Donauried gibt es am Dillinger Golfplatz neben der Wasser Driving-Range auch einen 9-Loch-Parcours. Der Platz gilt als ideal für Anfänger. Abschlagen, pitchen, putten und chippen darf jeder im Golfclub Dillingen. Der Platz sei gut geeignet für jung und alt so Grimminger weiter. Viele Senioren kämen regelmäßig her, teilweise brächten die auch ihre Enkel mit. Und sogar Hunde dürfen mit, angeleint, und die Hinterlassenschaften müssen selbstverständlich beseitigt werden. Wer hier golfen will, muss keine Mitgliedschaft abschließen, es muss auch keine Aufnahmegebühr gezahlt werden. Lediglich eine Gebühr für die jeweilige Nutzung ist fällig. Jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr darf umsonst geschnuppert werden.