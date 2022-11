Applaus für ehrenamtliche Integrationsarbeit

Die Regierung von Oberfranken hat vier Initiativen für ihr Engagement in der Integrationsarbeit ausgezeichnet. Am Mittwoch erhielten sie in Bayreuth den diesjährigen Integrationspreis aus den Händen der bayerischen Integrationsbeauftragten Gudrun Brendel-Fischer (CSU) und von Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz. Er ist mit jeweils 1.500 Euro dotiert.

Auch interessant: Wo in Bayern besonders viele Menschen eingebürgert werden

Vier Preisträger aus Bamberg und Bayreuth

Zu den Preisträgern gehört die Caritas-Diakonie Schulträger gGmbH Bamberg für ihr Projekt "Wegbegleiter". Dabei erhalten Schülerinnen und Schüler der Pflegeschule mit Wurzeln zum Beispiel in der Ukraine besondere Unterstützung von erfahrenen Paten.

Aus Bayreuth wurde der Familienstützpunkt der Evangelischen Familien-Bildungsstätte plus Mehrgenerationenhaus für die Projekte "Sprachcafé und Nähwerkstatt" ausgezeichnet. Hier finden Migranten Gesprächspartner und Bekanntschaften mit ähnlichen Interessen.

Der Pegnitzer Unterstützerkreis erhielt die Ehrung für sein Projekt "Unterstützung für Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten". Die Mitglieder des Kreises organisieren seit 2015 beispielsweise Yoga-Kurse für Frauen, Deutschkurse, Flohmärkte und Vorträge zum Thema Demokratiebildung.

Der vierte Preisträger ist die Gemeinde Plankenfels, die ebenfalls im Landkreis Bayreuth liegt. Ihr Projekt heißt "Humanitäre Hilfsaktion für ukrainische Kriegsflüchtlinge und die Stadt Rudky". Nach einem Hilfstransport vom Helferkreis Plankenfels in die Ukraine brachten sie 42 geflüchtete Menschen mit zurück und kümmern sich seitdem um ihr Wohlergehen.

Voraussetzungen: Nachhaltigkeit, Erfolg und Ehrenamt

Alle vier geehrten Initiativen setzen sich laut Regierung erfolgreich dafür ein, dass Menschen mit ausländischen Wurzeln in der Region Fuß fassen. Die Bewerber um den Integrationspreis waren der Regierung vorgeschlagen worden. Bedingung war, dass es sich um nachhaltige, erfolgreiche und ehrenamtliche Initiativen handelt. Das Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro wurde vom Innenministerium zur Verfügung gestellt.