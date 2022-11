Ukraine-Ticker: Offenbar heftiger Beschuss im Osten

08.29 Uhr: Italien will Gesetz für Ukraine-Hilfen verlängern

Die italienische Regierung will das Gesetz zu militärischen Lieferungen an die Ukraine für das kommende Jahr verlängern. Dazu werde dem Parlament ein entsprechender Vorschlag vorgelegt, wie der Verteidigungsminister Guido Crosetto laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte. "Das Verteidigungsministerium wird in Kürze vorschlagen, dieselbe Maßnahme zu verlängern und sie auf das gesamte Jahr 2023 auszudehnen", sagte Crosetto gegenüber der Zeitung "Il Foglio".

Die Verordnung ermöglicht es der Regierung ohne parlamentarische Genehmigungen, Hilfen an die Ukraine zu schicken. Sie läuft Ende des Jahres aus.

05.15 Uhr: Geberkonferenz soll weitere Hilfen für Republik Moldau mobilisieren

Eine internationale Geberkonferenz will an diesem Montag in Paris weitere Unterstützung für die besonders unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leidende Republik Moldau organisieren. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kündigte am Sonntagabend vor ihrem Abflug nach Frankreich weitere Hilfen für die Ex-Sowjetrepublik an, nannte aber keine Summen.

Das zwischen Rumänien und der Ukraine liegende Moldau mit rund 2,6 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder Europas.

03.10 Uhr: Ukraine meldet heftigen Beschuss im Osten

Ukrainische Stellungen im Osten des Landes werden laut Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter heftig von russischen Truppen beschossen. Allein am Sonntag seien fast 400 Angriffe gestartet worden, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Einige der aus der südukrainischen Region Cherson abgezogenen russischen Truppen seien in die Donbass-Regionen Donezk und Luhansk verlegt worden. "Die härtesten Gefechte finden weiterhin in der Region Donezk statt. Auch wenn es wegen des sich verschlechternden Wetters weniger Attacken gab, bleibt der russische Beschuss unglücklicherweise extrem stark", so Selenskyj. In Luhansk rücke die ukrainische Armee langsam weiter vor.

02.00 Uhr: Deutschland bietet Polen Raketenabwehrsystem Patriot an

Deutschland will Polen das Raketenabwehrsystem Patriot zur Verfügung stellen. "Wir haben Polen angeboten, bei der Absicherung des Luftraums zu unterstützen - mit unseren Eurofightern und mit Patriot-Luftverteidigungssystemen", sagt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) der "Rheinischen Post". Als Konsequenz aus dem Vorfall in der vorigen Woche in Polen müsse die Luftverteidigung im Nato-Bündnis besser aufgestellt werden. Das gelte besonders mit Blick auf Nato-Partner wie Polen, die Slowakei und die baltischen Staaten, die direkt an Russland und die Ukraine angrenzen. Vor einigen Tagen war eine verirrte Rakete in Polen abgestürzt, dabei starben zwei Menschen. Das Geschoss wurde nach Angaben von Nato-Chef Jens Stoltenberg offenbar von der ukrainischen Luftabwehr abgefeuert und nicht von Russland.

01.00 Uhr: IAEA will am Montag Kernkraftwerk Saporischschja inspizieren

Der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi, bezeichnet die Explosionen bei dem von Russland kontrollierten ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja als äußerst beunruhigend. IAEO-Mitarbeiter würden die Sicherheit des Kernkraftwerks am Montag untersuchen. Der russische Betreiber Rosenergoatom teilt mit, dass es Beschränkungen für die IAEO-Inspekteure geben werde. "Wenn sie eine Anlage inspizieren wollen, die nichts mit der nuklearen Sicherheit zu tun hat, wird ihnen der Zugang verweigert", sagt Renat Karchaa, ein Berater des Rosenergoatom-Chefs, der Nachrichtenagentur Tass.