Angespannte Lage auf der Traunsteiner Intensivstation

Weil sich der Zustand eines 35-jährigen Covid-Patienten am gestrigen Montag deutlich verschlechtert hat, muss der leitende Oberarzt Holger Liermann einen Platz an einer Herz-Lungen-Maschine in einem anderen Krankenhaus suchen, denn in Traunstein ist aktuell kein Platz an einer ECMO-Maschine frei. In Murnau wird der Oberarzt fündig, der Patient wird offenbar noch am Abend verlegt.

Oberarzt blickt mit Sorge auf die kommenden Wochen

Wie wird es sein, wenn mehr Patienten kommen, als man Betten zur Verfügung hat? Das fragt sich Oberarzt Liermann. Es mache ihm Sorge, das man nicht garantieren könne, dass in Zukunft jeder Patient einen Platz auf der Intensivstation findet. Der Ansturm, der bevorstehe, werde so groß sein, dass die Betten, die geschaffen wurden, nicht ausreichen könnten, befürchtet der Oberarzt. Dabei rekrutiere man Personal aus anderen Bereichen.

Zu wenige Pflegekräfte

Auch in Traunstein hat Personal während der Corona-Pandemie gekündigt, und nun muss die Intensivstation mit drei Vierteln der Pflegekräfte im Vergleich zu vor Corona auskommen. Die Intensivstation ziehe Personal von anderen Stationen ab, zum Beispiel aus dem OP-Bereich, und auch Ärzte würden Pflegetätigkeiten übernehmen. Konnten im vergangenen Jahr noch 40 Betten betrieben werden, habe man Mühe aktuell 35 Betten zu belegen. Planbare Operationen werden verschoben, nur noch Notfall-Operationen werden in Traunstein durchgeführt.

An der Grenzen der Belastbarkeit

Wie sehr die Arbeit auf der Intensivstation mitnimmt, schildert die Pflegerin Michaela Schönmaul dem BR, die sich in ihrem Bereich um zwölf Covid-Patienten kümmert. Fast täglich komme man an seine Grenzen. Und wenn man sehe wie die Kollegen total erschöpft, psychisch und physisch, nach Hause gehen, dann belaste das einen einfach. Die Ehepartner, Partner und Freunde müssten das mit tragen. Nach eineinhalb Jahren fehle dann oft auch das Verständnis für das alles. Corona sei einfach eine Ausnahmesituation, fasst die Intensivpflegerin zusammen.