Corona-Pläne der Ampel: Druck auf Ungeimpfte steigt

Rhetorisch steigt der Druck auf Ungeimpfte in neue Höhen: Am Montag spricht die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, von einer Impfpflicht für bestimmte Bereiche: "Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten et cetera." Das werde zwar nicht im Infektionsschutzgesetz geregelt, das am Donnerstag durch den Bundestag gehen soll. Göring-Eckardt kündigt aber sehr entschieden an: "Wir werden das auf den Weg bringen."

Unterstützung dafür kommt vom bayerischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Impfpflicht für bestimmte Berufe etwa im Gesundheitswesen sei notwendig, so Söder.

Am Spätnachmittag kommt eine Klarstellung: Die Ampel-Parteien hätten sich nicht auf eine Impfpflicht geeinigt. Das Thema werde lediglich diskutiert. Göring-Eckardt bedauert, zuvor einen anderen Eindruck erweckt zu haben.

"Lockdown für Ungeimpfte" bekräftigt

Unklarheit herrscht also bei der Impfpflicht. Was die Ampelparteien bereits am Donnerstag ins Infektionsschutzgesetz hineinschreiben wollen, wird dagegen den Druck auf Ungeimpfte wohl in naher Zukunft erhöhen. Die Reform des Gesetzes erlaube einen "Lockdown für Ungeimpfte", sagen SPD und Grüne. Die FDP nennt das nicht so. FDP-Politiker hatten vor Kurzem noch öffentlich erklärt, sie seien der festen Überzeugung, es drohe keine Überlastung des Gesundheitssystems.

Am Montag lagen 3.190 Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen, die Hälfte wird intensiv beatmet, es wird voller auf den Stationen. Die FDP wird das erste Ampel-Update des Infektionsschutzgesetzes wohl auch deshalb mittragen. Es sieht vor, dass Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte im privaten und öffentlichen Raum erlassen werden können.

Maßnahmen an die Lage in den Bundesländern anpassen

Die Gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus betont, dass die Länder bald selbst Maßnahmen ergreifen könnten: 2G, 2G Plus (genesen/geimpft und getestet). "Damit können wir sehr viel erreichen", sagt Aschenberg-Dugnus. Ein Lockdown für Ungeimpfte mit Ausgangssperren wie in Österreich sei damit nicht nötig.

Klar ist, die epidemische Lage nationaler Tragweite wird voraussichtlich nicht verlängert. Stattdessen sollen die Länder auf ihre Infektionslage angepasst reagieren können. Das heißt: Sie dürfen Ausgangsbeschränkungen erlassen, Sportveranstaltungen absagen, öffentliche Einrichtungen wie Unis schließen und Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit untersagen.

Die Landesparlamente werden gestärkt

Um das durchzusetzen, müssten die Landesregierungen in Zukunft die Zustimmung ihrer Landesparlamente einholen. Dieser Punkt ist der FDP besonders wichtig. Und führt zu der Frage: Kann man Maßnahmen schnell genug erlassen, wenn sie erst vom jeweiligen Landesparlament diskutiert und verabschiedet werden müssen? Aus Sicht von Aschenberg-Dugnus: Ja. Die Ampel-Parteien hätten ja auch das Infektionsschutzgesetz in nur einer Woche überarbeitet.

3G-Plan für Bus und Bahn: Wer soll's kontrollieren?

Ein großes Fragezeichen gibt es auch bei der 3G-Pflicht in Bussen und Bahnen, die ebenfalls am Donnerstag verabschiedet werden soll. Wünschenswert sei das weiterhin, teilte der Sprecher der geschäftsführenden Bundeskanzlerin mit. Die Pflicht stand bereits auf der Tagesordnung. Sie wurde nicht umgesetzt.

Nach einer Prüfung hatte das Verkehrsministerium erklärt: Die Maßnahme sei "weder rechtlich möglich noch praktikabel". Es geht vor allem um die Kontrolle: Die Eisenbahnergewerkschaft EVG lief Sturm, als geplant war, die Zugbegleiter zur Kontrolle einzusetzen. Auch beim Ampel-Anlauf fordert sie wieder eine den Einsatz der Bundespolizei. "Ein zwangsläufig zu erfolgender Ausschluss von der Fahrt muss auch durchgesetzt werden", erklärte EVG-Vize-Vorsitzender Martin Burkert.

Auch hier versuchen die Ampel-Koalitionäre am Nachmittag die Wogen wieder ein wenig zu glätten: Im Nah- und Fernverkehr solle nicht beim Einstieg in den Zug flächendeckend, sondern wie der Fahrkartenbesitz punktuell kontrolliert werden, sagt Göring-Eckardt. Viel Druck für eine Regierungs-koalition, die noch nicht einmal steht.