Anderen eine Freude machen: Weihnachtpost und Wunschbäume

Wunschbäume für Bedürftige in Landsberg und Burghausen

Ein Herz mit einem Weihnachtswunsch beschriften, an den Christbaum hängen und hoffen, dass jemand den Wunsch erfüllt: Das ist die Idee des Wunschbaums, den es heuer in Landsberg am Lech erstmals gab. Die Weihnachtswunsch-Aktion sollte helfen, Kindern, Jugendlichen, Familien und Seniorinnen und Senioren aus finanziell schwächeren Haushalten zu Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten – in Zeiten, in denen mancher Wunsch aufgrund von Inflation und hoher Energiepreise sonst vielleicht unerfüllt bliebe. Auch in Burghausen im Landkreis Altötting gab es eine ähnliche Wunschbaum-Aktion – dort ist das bereits Tradition.

So funktionieren die Wunsch-Aktionen

Die Bedürftigen in Landsberg konnten sich in der Stadtverwaltung ein nummeriertes Wunsch-Herz abholen und dort ihren Weihnachtswunsch im Wert von bis zu 30 Euro, ihr Alter und optional ihren Vornamen notieren. Vom Wunschbaum beim historischen Rathaus konnten sich alle, die etwas verschenken wollten, ein oder mehrere Herzen abmachen, die Geschenke besorgen und verpackt bei der Landsberger Tourist-Info abgehen.

In Burghausen haben rund zehn Einrichtungen, wie etwa die Suchtambulanz oder das Frauenhaus, Weihnachtswünsche gesammelt und an das Bürgerhaus weitergeleitet. Dort haben die Mitarbeitenden die Zettel an den weihnachtlichen Wunschbaum gehängt, wo die Schenkenden sie abholen konnten.