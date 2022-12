Weihnachten ohne Konsumrausch: Selbstgemacht und nachhaltig

Weihnachtsgeschenke zu kaufen, kann so richtig ins Geld gehen. Vor allem wenn Kinder teure Wünsche haben, geraten Eltern leicht unter Druck. Aber welche Alternative gibt es zum Kauf- und Konsumrausch vor Weihnachten?

Gemeinsame Bastelzeit statt Geld-Geschenke zu Weihnachten

Bei Familie Werneburg in Finning im Landkreis Landsberg am Lech haben die Kinder ihren Wunschzettel schon geschrieben. "Da ist eigentlich nur Geld darauf", sagt der 12-jährige Max. "Dieses Playmobilhaus, das große zum Aufklappen", wünscht sich die 8-jährige Maria. Und die 14-jährige Annabel ergänzt: "Eigentlich nur Klamotten und vielleicht Parfüm".

Die Eltern wollen die Wünsche ihrer Kinder gern erfüllen, wie Vater Thomas Werneburg bestätigt. Zugleich soll es allerdings eine Überraschung sein und etwas Schönes. Deshalb holen sich die Eltern dieses Jahr Unterstützung – von ihrer Nachbarin Larissa Lechner. Die 24-Jährige ist Hauswirtschaftsmeisterin und hat einige Tipps, wie man mit wenig Mitteln die Weihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem machen kann. Von einem Nachbarn bekommen sie buschige Fichtenzweige – und basteln daraus einen weihnachtlichen Türkranz. Die ganze Familie hat Spaß dabei.

Lohnt sich Selbermachen auch finanziell?

Wie viel sich mit einem selbstgebastelten Weihnachtskranz wirklich sparen lässt, könne man pauschal nicht sagen, erklärt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale. Sie berät Kunden rund um das Thema Sparen. Es sei wichtig, dabei zu überlegen: "Was habe ich denn zu Hause, was finde ich in der Natur, das ich mitverbasteln kann? Manchmal ist es tatsächlich so, wenn ich die ganzen einzelnen Utensilien selber kaufen muss, dass ich gar kein Einsparpotential habe."

Hauswirtschaftsmeisterin Larissa Lechner sieht gerade beim Bastelmaterial großes Einsparpotential: "Man muss sich Gedanken machen wie man es gestaltet", erklärt sie. "Es gibt so viele Naturmaterialien, die man mit einbinden kann. Beeren zum Beispiel, da braucht man nicht viel Dekoration, der Kranz ist dann schon dekorativ. Man findet überall in der Natur zum Beispiel die Zapfen, die kann man wunderbar drauf drapieren". Auch könne man Orangenscheiben trocknen und damit etwa einen Kranz gestalten.

Weihnachtliche Dekoration: nachhaltig und selbstgemacht

Familie Werneburg entscheidet sich für die Orangen-Variante. Bei 180 Grad kommen die Scheiben in den Ofen zum Trocknen. Der selbstgebastelte Ring für den Türkranz ist aus Zeitungspapier – und damit auch nachhaltig. Es folgen die Fichtenzweige. Den Kindern macht es sichtlich Spaß mit den natürlichen Materialien zu arbeiten.

Drei Stunden später ist der Kranz fertig. Im Laden würde er wohl locker um die 50 Euro kosten. Und die Familie ist zufrieden: "Wunderschön! Und wenn man denkt, wir haben nur Geld ausgegeben für die Orangen und Wickeldraht. Und es hat richtig Spaß gemacht!". "Der Sparfaktor ist natürlich ein großes Ding", sagt auch Larissa Lechner. "Aber man gewinnt auch etwas dazu. Gerade wenn man einen Spaziergang mit der Familie macht, was will man mehr?".

Verbraucherzentrale: Geschenkeplanung früh beginnen

Bei Kindern sind meist Kuscheltiere, Spielzeug oder bei den älteren schon ein neues Smartphone ganz oben auf der Wunschliste. Wem das Selbstgebastelte nicht reicht, der sollte genau prüfen, wie hoch das Budget ist, das einem zur Verfügung steht, damit es später kein böses Erwachen gibt, empfiehlt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale. "Auch hier ist die Planung wichtig, dass man die Geschenke rechtzeitig einkauft, und nicht irgendwelchen Schnäppchen nachjagt, die dann gar keine Schnäppchen sind."

Kreative Geschenke und gemeinsame Zeit

Daheim bei Familie Werneburg hat Hauswirtschaftsmeisterin Larissa Lechner noch viele Ideen für kreative Geschenke, wie zum Beispiel selbstbedruckte Geschirrtücher. Und kreative Geschenkverpackungen lassen sich aus Recycling-Material herstellen.

"Mich hat ja gefreut, dass die Kinder so viel Aufmerksamkeit entwickelt hatten für die Dinge", resümiert Vater Thomas Werneburg. "Weil sonst sind sie ja auch sehr schnell abgelenkt, oder greifen wieder zum Handy während man mit ihnen spricht. Da waren sie sehr lange konzentriert und waren damit beschäftigt, das fand ich sehr schön." Bei Familie Werneburg kann Weihnachten jetzt kommen. Ein Fest ohne Konsum-Rausch. Denn für sie ist klar: Gemeinsam Zeit zu verbringen ist das Wertvollste überhaupt – und ist nicht mit nichts zu kaufen.