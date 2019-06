Despacito, Hamma, Mambo No.5 Wir ranken die Sommerhits der letzten 20 Jahre – nach ihrer Beschissenheit

Sommerhits. Ein Lied schlimmer als das andere. Aber auch bei den Sommerhits gibt es Qualitätsunterschiede. Diese Liste des Grauens beginnt mit dem "besten" Sommerhit der letzten zwanzig Jahre, steigert ihren Ohrenkrebs-Faktor dann langsam und endet mit… naja. Lasst euch überraschen.

20. Lykke Li – I follow rivers (2012)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lykke Li - I Follow Rivers (Director: Tarik Saleh)

Glückwunsch zum "besten" Sommerhit der letzten zwanzig Jahre. Immerhin schafft es Lykke Li im Video eines Sommersongs creepy im Schnee umherzustalken. Trotz des nervigen Refrains deshalb durchaus feierbar.

19. El Profesor (HUGEL Remix) – Bella Ciao (2018)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. El Profesor - Bella Ciao (Hugel Remix) [Official Video]

Okay, der Remix nervt spätestens nach dem dritten Mal Hören. Aber irgendwie war es schon cool, als "Bella Ciao" letztes Jahr Sommerhit wurde. Club-DJs aller Länder, vereinigt euch.

18. Emiliana Torrini – Jungle Drum (2010)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Emiliana Torrini - Jungle Drum (Official Video)

Nicht zwei, nicht drei, sondern gleich sechs Akkorde! Und einer der wenigen Sommerhits, der ohne A-Moll auskommt. Deshalb zu Recht auf Platz 18 – auch wenn wirklich niemand das "Badadunkadunkadukudukududung" mitsingen kann.

17. Imany (Filatov & Karas Remix) – Don´t be so shy (2016)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Imany - Don't be so shy (original version)

Ein Song über eine Frau, die eine Beziehung mit einer anderen eingeht. Coole Message, coole Sängerin, leider anstrengender Beat. Was Sommerhits angeht, aber auf jeden Fall stark. Geheimtipp: das Original.

16. Gnarls Barkley – Crazy (2006)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Gnarls Barkley - Crazy (Official Video)

Does that make me craaaazyyyyyy? Does that make me craaaazyyyy? Gnarls Barkley gibt sein bestes, aber der Sommerhit von 2006 hält oft eher noch davon ab, sich auf der Tanzfläche die Kugel zu geben. Trotzdem noch einer der "besseren" Sommerhits der letzten zwanzig Jahre.

15. Yolanda Be Cool vs DCUP – We no speak Americano (2010)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Yolanda Be Cool & DCUP - We No Speak Americano (Official Video)

Langsam lässt es nach. "We no speak Americano" ist höchsten nach der fünften Halben im Club zu ertragen. Puh, erst ein Viertel geschafft?

14. Lou Bega – Mambo No.5 (1999)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit of...) (Official Video)

Tatsächlich auch ein Sommer- und kein Silvesterhit. One, two, three, four, five? Nein. Es ist "nur" Platz 14 auf der Liste der schlechtesten Sommerhits der letzten zwanzig Jahren geworden. Weil: Irgendwie kriegt er einen in schwachen Momenten doch immer wieder...

13. Katy Perry – I kissed a girl (2008)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Katy Perry - I Kissed A Girl (Official)

It's not what good Sommerhits do. Not, how they should behave.

12. Avicii – Wake me up (2013)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Avicii - Wake Me Up (Official Video)

Natürlich darf ein fourchord-Song auch bei den Sommerhits nicht fehlen. Wer eine Gitarre in die Hand nimmt merkt schnell: Auf den Beat kann man auch "Let it be" von den Beatles spielen. Please, wake me up when it's all over.

11. Ozone – Dragostea Din Tei (2004)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. O-Zone - Dragostea din tei

"Dragostea Din Tei" ist übrigens rumänisch für "Liebe aus dem Lindenbaum". Und "Ma-ia-hi, Ma-ia-hu, Ma-ia-haha" heißt auf Deutsch: Wenn Du diesen Song mehr als zweimal am Stück hörst, platzt Dein Gehirn.

10. Alexandra Stan – Mr Saxobeat (2011)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Alexandra Stan - Mr Saxobeat (Official UK Video)

OMG. Man möchte meinen, schlechter geht es nicht mehr – aber wir haben erst die Hälfte geschafft. Und: Kann bitte jemand eine Doktorarbeit in Genderstudies über die Geschlechtskonstruktion von Alexandra Stan im Video zu "Mr Saxobeat" schreiben?

9. Dante Thomas – Miss California (2001)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

Langsam wird es richtig grottig. Auf Youtube heißt es: Thomas hat für die Aufnahme von "Miss California" nur 3,5 Stunden gebraucht. Hätte er es doch lieber gleich gelassen.

8. Lost Frequencies feat. Janieck Devy – Reality (2015)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lost Frequencies feat. Janieck Devy - Reality (Official Music Video)

Einer der Songs, die dem Hörer ein besonderes Gefühl vermitteln sollen: Nämlich den Brechreiz, den nur die verträumte Kombination von C-Dur und A-Moll auslöst. Würg.

7. Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz – Prayer in C (2014)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz - Prayer In C (Robin Schulz Remix) (Official)

Überraschung: A-Moll. Die Musik der frühen Zehner-Jahre ist ungefähr so abwechslungsreich wie eine Autobahnfahrt zwischen Wattenscheid und Mühlheim an der Ruhr. Zum Glück ist bald 2020.

6. Buddy vs DJ the Wave – Ab in den Süden (2003)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Buddy - Ab in den Süden - 2001

Tequila, Tequila, Tequila, Sonnenschein. Wurde übrigens erst über die Radiostation Ö3 und den Umweg Österreich zum Sommerhit. Sagt eigentlich schon alles, oder? Platz sechs. Aber – man glaubt es kaum – es geht noch beschissener.

5. Luis Fonsi – Despacito (2017)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Funfact 1: Als ich damals Sommerurlaub 2017 in Barcelona war und "Despacito" an jeder Ecke lief, habe ich Magen-Darm-Grippe bekommen. Zufall? Funfact 2: "Despacito" hat fast dieselben Akkorde wie "Wake me Up" von Avicii.

4. Culcha Candela – Hamma (2007)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Culcha Candela - Hamma!

Dieser Song ist so überflüssig, da hätte man auch einen Song über das althochdeutsche Wort "Hamma" schreiben können, das übrigens so viel wie "winkelförmiges Gebiet an Flüssen" oder "Bucht" bedeutet. Wäre auch viel erfrischender und sommerlicher als der Song, den Culcha Candela da fabriziert haben. Bitte den "Hamma" nehmen und die Frechheit von Lied zu dem machen, was sie eh schon ist: Schrott.

3. ATC – All around the world (Lalalalala) (2000)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. ATC - All Around The World (la la la la la la la la)

Songwriter im Jahr 2000: "Hey, ich hab ne Idee für ein echt cooles Lied." – "Okay, und wie geht das?" – "Lalalalala." - "Geil, das wird der Sommerhit des Jahres."

2. Las Ketchup – The Ketchup Song (2002)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Las Ketchup - The Ketchup Song (Asereje) (Spanglish Version) (Official Video)

Wenn man die frühen Zehnerjahre eine künstlerische Talfahrt nennt, sind die frühen Nuller der musikalische Mariannengraben. Die Silbermedaille geht an den Ketchup-Song. Herzliches Beileid an alle, die den Tanz auswendig gelernt haben.

And the winner is……

1. US5 – Maria (2005)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. US5 - Maria

Ja, das war tatsächlich einmal der Sommerhit des Jahres. Bacardi bitte. Dann kann ich mich morgen vielleicht nicht mehr daran erinnern. Pistolenemoji. Lachsmiley.

Sendung: PULS am 26.06.2019 – ab 15.00 Uhr