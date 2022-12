Artikel mit Audio-Inhalten

> Altenpflege mit Maschinen: Garmisch will Elite-Standort werden

Altenpflege mit Maschinen: Garmisch will Elite-Standort werden

Den Mangel an Pflegekräften werden wohl künftig Roboter ausgleichen müssen. In der Altenpflege sollen Maschinen das Personal entlasten. Garmisch-Partenkirchen will nun mit einem eigenen Uni-Standort in diesem Bereich die weltweiten Eliten anlocken.