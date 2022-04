Bündnis "Koa Kongresshalle" am Flughafen München gegründet

In München ist am Montagabend das Aktionsbündnis "Koa Kongresshalle" am Flughafen gegründet. Der überparteiliche Zusammenschluss von bislang etwa 15 Bürgerinitiativen, Mandatsträgern, Vereinen und Organisationen vor allem aus München und Freising will verhindern, dass am Flughafen eine Eventarena errichtet wird.

Kongresshalle könnte Platz für bis zu 20.000 Besucher bieten

Bis zu 20.000 Besucher sollen in das multifunktionale Konzert- und Kongresszentrum passen, das eine private Investorengruppe bauen will. Die Befürworter erhoffen sich dadurch eine Bereicherung des Kulturlebens. Der Freisinger Christian Magerl, der die Gründung von "Koa Kongresshalle" koordiniert hat, fürchtet dagegen nur Nachteile.

Kritik: Großer Flächenverbrauch und mehr Verkehr

Magerl nennt etwa den großen Flächenverbrauch und die Zunahme des Verkehrs – nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft, wenn Konzert- und Kongress-Besucher mit dem Flugzeug anreisen. Auch der Freisinger Stadtrat ist gespalten.

Kongresshalle: Morgen Sondersitzung des Stadtrats

Am morgigen Mittwoch kommt der Stadtrat zu einer Sondersitzung zusammen und soll eine Grundsatzentscheidung treffen, ob er die Eventhalle nun will oder nicht.