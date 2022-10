Aichachs Ex-Gesundheitsamtschef Pürner klagt gegen Versetzung

Im Herbst 2020 war der damalige Chef des Aichacher Gesundheitsamts Friedrich Pürner ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit abgeordnet worden. Zuvor hatte er immer wieder die Corona-Politik der Staatsregierung kritisiert. Gegen diese Versetzung klagt er jetzt vor dem Verwaltungsgericht Augsburg

Protest gegen Pürners Versetzung

Die Abordnung ans Landesamt für Gesundheit war von vielen - auch von Pürner selbst - als Strafversetzung verstanden worden. So hatten mehrere Hundert Mediziner mit einem Offenen Brief gegen die Versetzung Pürners protestiert. Die Ablösung des Gesundheitsamtschefs sei ein inakzeptabler autoritärer Versuch, "legitime und in der aktuellen Situation besonders notwendige ärztlich-wissenschaftliche Diskussionen zu unterdrücken", hieß es in dem Brief an die Staatsregierung.

Kritik an Corona-Teststrategie

Pürner hatte unter anderem die bayerische Corona-Teststrategie als verfehlt kritisiert. Auch die Corona-Vorgaben für Schulen und Kindergärten hatte er abgelehnt. So hatte er sich gegen eine Maskenpflicht für Kinder ausgesprochen.

Aufbau neuer Abteilung

Der frühere Chef des Gesundheitsamts Aichach wurde nach seiner Versetzung in der Dienststelle Oberschleißheim des Landesamtes mit dem Aufbau einer neuen Abteilung beschäftigt. Das Gesundheitsministerium begründete die Versetzung damit, dass Pürner für diese Tätigkeit besonders qualifiziert sei. Im Sommer 2021 wurde Pürner an die Regierung von Oberbayern versetzt. Dort kümmert er sich um die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen.

Verschwörungstheorien geteilt

Auf seinem Twitter-Kanal hat er auch Verschwörungstheorien geteilt mit dem Hinweis "Sehr erkenntnisreiche Zusammenfassung! Lesen und diskutieren!" Im Februar 2021 ließ er sich auf YouTube für das Interviewformat "Punkt.Preradovic" interviewen, auf dem laut Correctiv, Stuttgarter Nachrichten, Cicero, SWR und Bayerischer Rundfunk gehäuft Falschinformationen zur COVID-19-Pandemie verbreitet werden. Auf seinem Twitter-Account meldet sich Pürner, der auch ein Buch mit dem Titel "Diagnose Pan(ik)demie" geschrieben hat, auch heute noch fast täglich mit kritischen Kommentaren zur Corona-Politik zu Wort.

Pürners Nachfolge in Aichach

Pürners frühere Stelle am Landratsamt Aichach-Friedberg wurde zunächst von Dr. Kirsten Höper und dann von Dr. Viktoria Schäfer übernommen. Seit Schäfer im Mutterschutz ist, wird das Amt kommissarisch von Markus Pettinger, einem erfahrenen Beamten aus dem Landratsamt Aichach-Friedberg geleitet , allerdings hat der Kreistag beschlossen, dies auf zwölf Monate zu befristen.