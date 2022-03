Ärger um Betriebsrat bei Motor-Nützel in Waldsassen

Teamgeist in Waldsassen

Matthias Scherr von der IG Metall begleitet die Mitarbeiter in Waldsassen seit knapp einem Jahr. Das Team ist mit jedem Konflikt noch enger zusammengerückt, so sein Eindruck. Es habe dann eine Welle der Solidarität gegeben, so Scherr zum BR. "Weil viele dann gesagt haben: Wenn die mit unseren Leuten dann so umgehen, die jetzt den Betriebsrat initiieren. Was ist dann mit uns, wenn wir mal sagen, was die Geschäftsführung nicht gerne hört."

Die Mitarbeiter selbst wollen eigentlich nur wieder – wie früher – mit Herzblut ihrer Arbeit nachgehen können. Sie wünschen sich wieder ein gutes Betriebsklima, offenbar will das nun auch Motor-Nützel, denn jetzt gab es erste Gespräche mit dem Betriebsrat. Bisher steht der Termin vor dem Arbeitsgericht Weiden am 4. Mai noch. Vielleicht lassen sich durch gemeinsame Gespräche die Wogen glätten.

Betriebsrat bei Motor-Nützel

Die Betriebsratswahl für die fünf Niederlassungen von Motor-Nützel in der Oberpfalz (Waldsassen, Tirschenreuth, Wiesau, Mitterteich und Erbendorf) wurde im Januar durchgeführt. 82 der 120 Beschäftigten beteiligten sich laut IG Metall an der Wahl des siebenköpfigen Betriebsrats. Auch bei Motor-Nützel in Oberfranken mit fünf Autohäusern haben die Beschäftigten Anfang März einen Wahlvorstand gewählt, um ihren ersten Betriebsrat zu gründen.

Die Motor-Nützel GmbH ist Vertragshändler und -werkstatt für VW und Audi mit insgesamt rund 1.000 Beschäftigten in 13 Autohäusern in Oberfranken und in der Oberpfalz. Alleingesellschafter ist die – laut ihrer eigenen Webseite – "gemeinnützige, mildtätige" Hans und Emma Nützel-Altenstiftung.