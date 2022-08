Achtung stachelig: Igelfamilie zieht in Minigolf-Anlage ein

Ein Hinweisplakat am Minigolfplatz am Perlsee in Waldmünchen im Landkreis Cham lässt Tierfreunde-Herzen höher schlagen. Ein weißer Zettel weist darauf hin, dass Bahn 17 gesperrt ist. Der kuriose Grund: "Dort schläft eine Igelmama mit ihren Kindern".

Zum Artikel: So fühlen sich Igel in Ihrem Garten wohl

Gäste entdecken Igelkind bei Minigolf-Bahn

Bemerkt hat die Betreiberin der Minigolf-Anlage, Nicole Schiedermeier, die Igelmama schon vor zwei Wochen: "Da ist mir ein dicker, fetter Igel aufgefallen, der jeden Abend durch die Minigolfanlage gelaufen ist", erzählt sie. "Und dann sind am Dienstagmittag Gäste zu mir gekommen und haben mir erzählt, dass ein Igelkind zwischen den Steinen herausgespickt hat."

Seitdem ist Bahn 17 mit einem Zaun abgesperrt, um die nachtaktiven Igel tagsüber nicht zu stören.