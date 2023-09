"Absoluter Wahnsinn": Ackerflächen stilllegen für Artenschutz

Andere Teile von Bayern hat es teilweise noch schlimmer erwischt. Mais zerhagelt, Weizen unter Wasser. Insgesamt wurden aber - nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamts - vier Prozent mehr Getreide geerntet als im letzten Jahr. Verglichen mit dem langjährigen Mittel (dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre) war es in Bayern ein Rückgang um 0,3 Prozent.

Kritik vom Bauernverband, Verständnis beim Bund Naturschutz

Günther Felßner, Präsident des Bayerischen Bauernverbands, hält die Entscheidung, wieder Flächen stillzulegen, für "aus der Zeit gefallen". Er sagte dem BR: "Hier dann stilllegen und die Produkte von irgendwo in der Welt importieren mit den Fußabdrücken, die sie dann haben, das wäre sehr unehrlich und das wäre auch nicht nachhaltig." Dagegen ärgert es Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, "dass einige Landwirte behaupten, sie bräuchten jeden Quadratzentimeter, um Lebensmittel zu produzieren". Das sei der falsche Weg. Er verwies im BR auf die ökologische Bedeutung von Ackerrainen, Hecken und Wasserläufen in der Agrarlandschaft.

Simon Sedlmair aus dem Landkreis Dachau hofft derweil immer noch, dass sich an der EU-Maßnahme noch etwas ändert. Er fürchtet, dass am Ende dann einfach Getreide zugekauft wird, wenn die Erntemenge in Deutschland nicht reicht.