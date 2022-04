Durch Anbau auf Öko-Flächen den Hunger bekämpfen?

Bundesrat stimmt Özdemir-Entwurf zu

Ein vorläufiges Ende der Debatte markierte der Bundesrat in seiner Sitzung am 8. April, indem er den vom Bundeslandwirtschaftsministerium beschlossenen Maßnahmen für ökologische Vorrangflächen zustimmte, auch wenn es an Kritik daran nicht mangelte: Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) sagte, diese Flächen für die Lebensmittelproduktion auch in Deutschland zu nutzen, wäre angesichts der gegenwärtigen Krise ein wichtiges Signal gewesen - auch gegen weitere Spekulationen an den globalen Agrarmärkten.

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Walter Heidl. Anders als andere EU-Länder wie zum Beispiel Österreich sei Deutschland seiner Verantwortung für die Versorgungssicherheit auch in ärmeren Schwellen- und Entwicklungsländern nicht nachgekommen.

Ab 2023: EU-weit vier Prozent stilllegen?

Das Konzept der ökologischen Vorrangflächen, über deren Nutzung aktuell gestritten wird, wird in der neuen Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU, die 2023 beginnt, abgelöst durch das Konzept einer Flächenstilllegung von vier Prozent der Ackerfläche - die dann jedoch, anders als die ökologischen Vorrangflächen, überhaupt nicht mehr genutzt werden dürfen, sondern wirklich stillgelegt werden sollen. Das Konzept ist neu, aber die Frage bleibt auch hier: Ist diese Planung angesichts des Krieges in der Ukraine und der Folgen auf den Agrarmärkten in dieser Form haltbar?

Der Bayerische Bauernverband (BBV) gibt sich hierzu bedeckt. Die Flächenstilllegungen ab 2023 seien jetzt noch kein Thema, so der stellvertretende Generalsekretär des BBV, Matthias Borst: "Was und wie es für das Jahr 2023 um Versorgungsfragen konkret steht, ist aktuell mit vielen Unbekannten versehen. Wir gehen davon aus, dass sich die Politik eher Richtung Herbst 2022 ein Bild zur Einschätzung der Versorgung in 2023 machen und dann über Handlungsoptionen entscheiden wird."

Bund Naturschutz: Erträge zu gering

Der Bund Naturschutz in Bayern verweist darauf, dass ein Aussetzen der Flächenstilllegung ab 2023 auf vier Prozent der Gesamtfläche eine Mehrproduktion von allenfalls ein bis zwei Prozent bewirken würde. Der Beitrag sei auch deshalb vergleichsweise gering, führt Max Kainz vom Bund in Bayern aus, weil "die Flächenstilllegungen auf den ertragsschwachen Standorten platziert werden und auch eine Fruchtfolge eingehalten werden muss. Diese Menge ist, wenn sie exportiert wird, zu gering, um einen substantiellen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten."

Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) verweist auf Anfrage darauf, dass die stillgelegten Flächen wenig Ertrag bringen würden: "Auch bei einem Aufschub der Stilllegung würde selbst auf den Brachen nicht überall Getreide im Allgemeinen oder Weizen im Speziellen angebaut werden können, da die Standorte dafür oftmals nicht geeignet sind, weil die Böden zu schlecht sind."

Kurzanalyse: Wenig Einfluss auf den Weltmarktpreis

Auch die den Grünen nahestehende Böll-Stiftung geht davon aus, dass sich die weltweite Produktionsmenge von Getreide durch einen Aufschub der Flächenstilllegung nur um 0,4 Prozent steigern ließe. Der Weltmarktpreis könnte dadurch lediglich um 0,4 bis 2,2 Prozent gesenkt werden. Dies sei zudem noch eine eher optimistische Annahme, da Begrenzungen wie Arbeitskräfte- oder Wassermangel nicht einbezogen worden seien. Wenn in der EU hingegen wie geplant Flächen nicht mehr genutzt würden, kommt die Stiftung auf eine Steigerung des Weltmarktpreises für Getreide um 0,1 bis 0,6 Prozent.

Die Auswirkungen durch den Krieg selbst könnten den Angaben zufolge im schlimmsten Fall bis zu 20 Prozent Preissteigerung bedeuten, im besten Fall 2,5 Prozent. Das Fazit der Böll-Stiftung: Hilfreicher als die Flächenstilllegung zurückzudrehen, seien Finanzhilfen für die Länder des globalen Südens, damit sich diese auch teurere Lebensmittel kaufen könnten.

Fazit:

Tatsächlich ist es nur schwer quantifizierbar, welche Menge an Ackerfrüchten bei einem - zumindest vorläufigen - Verzicht auf die von der EU ab 2023 geplanten Flächenstilllegungen auf diesen Flächen geerntet werden könnte. Hier sind allenfalls Schätzungen möglich.

Sicher ist: Die geplanten Flächen in den Mitgliedsländern ab 2023 nicht, wie geplant, stillzulegen, ist nur eine Option um auf die schwieriger werdende Versorgungslage, vor allem in ärmeren Ländern, zu reagieren. Denn: Neben den Flächen, die der Natur zurückgegeben werden sollen, gibt es große Flächen, die derzeit nicht für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden, sondern dem Anbau von Tierfutter, Bioenergie und Pflanzen für die industrielle Verwertung dienen - in Deutschland laut Statistischem Bundesamt immerhin deutlich mehr als zwei Drittel.

Und: Die Notwendigkeit, die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten, wie sie auch der jüngste Bericht des Weltklimarates anmahnt, hat nichts an Dringlichkeit eingebüßt, auch wenn diese Debatte aktuell durch den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen überschattet wird.