80 lebende Karpfen entsorgt – Polizei rätselt über Motiv

Unbekannte haben in Harburg im Landkreis Donau-Ries am Sonntag 80 Karpfen in einer Wiese auf dem Hühnerberg entsorgt – und zwar, als die Fische noch lebten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Spaziergänger die zappelnden Karpfen am Wegesrand entdeckt. Trotz der schnellen Reaktion erstickten alle 80 Tiere.

Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Laut dem hinzugezogenen Veterinäramt waren die Karpfen vollkommen gesund. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Verstöße nach dem Tierschutzgesetz. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein oder mehrere unbekannte Täter die Tiere vermutlich aus einem Fahrzeug ins Gras geworfen hatten. Gefunden wurden sie in der Nähe eines Sendemasts

Polizei rätselt über Motiv

Das Motiv sei der Polizei bisher ein Rätsel. "Warum fahre ich auf einen Berg und schmeiße teils massive, kapitale Karpfen neben einen Sendemasten?", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Das ergibt überhaupt keinen Sinn."