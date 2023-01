Gedenkraum für die Opfer des OEZ-Anschlags eröffnet

Ein Raum zum Erinnern und Gedenken, ein Ort der Zusammenkunft und eine Anlaufstelle für Aufklärung und Information – das ist die zentrale Forderung der Angehörigen und Überlebenden des Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Genau sechseinhalb Jahre nach dem Attentat am 22. Juli 2016 wurde nun ein Gedenkraum in einem ehemaligen Laden hinter dem Münchner Rathaus eröffnet.

"Ich wünsche mir, dass wir weiterhin Gehör finden"

"Jetzt brauchen wir als Angehörige die Stadtgesellschaft, damit dieser rechtsterroristische Anschlag nicht vergessen wird, damit unsere Opfer nicht vergessen werden", erklärte Rudolf Kollmann. Er ist der Vater des getöteten Jugendlichen Guiliano Kollmann. Auch dessen Großmutter, Gisela Kollmann, kam zur Eröffnung des temporären Erinnerungsortes am Marienplatz. Ihr fiel es sichtlich schwer, vor rund 120 Menschen das Wort zu ergreifen. Dennoch war es ihr wichtig, eine Rede zu halten. Mit tränenerstickter Stimme sagte sie: "Ich wünsche mir, dass wir weiterhin Gehör finden und der Anschlag nicht in Vergessenheit gerät. (…) Wir laden Sie alle ein, zu uns in den Raum zu kommen, um gemeinsam zu erinnern.".