63 Millionen Euro: Lotto-Gewinn geht nach Unterfranken

Am 10. Februar änderte sich das Leben eines Mannes aus Unterfranken grundlegend: Er knackte als einziger Hauptgewinner den Eurojackpot und erhielt den Millionengewinn von 63.259.938,70 Euro. Wie die Lotto24 AG mitteilte, tippte als er einziger alle fünf Zahlen (4, 10, 11, 20, 22) sowie die beiden Eurozahlen 7 und 10 richtig.

Gewinner hat mit fünfstelligem Betrag gerechnet

Der Mann ging zuerst davon aus, dass er 62.000 Euro gewonnen hatte, so LOTTO24. Als er dann aber realisierte, dass er in der obersten Gewinnklasse ganze 62 Millionen Euro gewonnen hatte, konnte er sein Glück zunächst gar nicht glauben. Nachdem er benachrichtigt wurde, erzählte der 40 Jahre alte Gewinner direkt seiner engsten Familie von dem Gewinn, sodass er sich mit ihnen gemeinsam darüber freuen konnte. Gleich am Wochenende wurde groß gefeiert.

Bodenständiger Familienvater

Laut Lotto24 bezeichnet sich der Gewinner selbst nicht als materiellen Menschen. Ein Teil des Millionengewinns soll daher gespendet werden. Von dem Gewinn möchte der 40-Jährige für sich und seine Familie ein Haus kaufen. Außerdem denkt er über die Anschaffung eines E-Bikes nach. Auch sind Reisen und Verwandtenbesuche im Ausland geplant. Der Mann habe nicht vor, mit dem Arbeiten aufzuhören.