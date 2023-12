Lotto-Gewinner gesucht: Million-Schein verfällt an Silvester

Kurz vor Weihnachten vor vier Jahren war im Raum Memmingen ein Spielschein für die BayernMillionen abgegeben worden. Bei der Ziehung erzielte der Schein den Hauptgewinn von einer Million Euro. Der Gewinner hat sich nie gemeldet.

Lotto-Gewinner mit Plakaten gesucht

LottoBayern startete bereits vor Wochen eine Suchaktion und versuchte, mit Plakaten und Flyern den Gewinner der Million ausfindig zu machen: "Wem gehört die Million?"sowie "426492", die Nummer des Scheins standen auf den Plakaten. Einige der Plakate hängen noch immer im Raum Memmingen.

Die Suchaktion zum Jahresende hat einen Grund: Der Gewinn von einer Million Euro kann nur noch bis zum 31.12.2023 geltend gemacht werden. Die Sprecherin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, Verena Ober, sagt: "Unsere Hoffnung ist immer um Weihnachten herum an diesen Erinnerungseffekt anzuknüpfen und dass vielleicht doch noch jemand auf die Idee kommt, dass da irgendwo was gewesen ist", so Ober.

Million geht sonst in Bayerischen Staatshaushalt

Lotto-Sprecherin Verena Ober hofft, dass sich der Gewinner noch bis zum Sonntag meldet. Falls das nicht passiert, werde das Geld weiterverteilt. In diesem Fall werde der nicht abgerufene Betrag in den Bayerischen Staatshaushalt für gemeinnützige Zwecke fließen und komme damit der Allgemeinheit wieder zugute, so die Sprecherin. Dass Gewinne in dieser Höhe vergessen und nicht abgeholt werden, komme sehr selten vor, so die Sprecherin.

Lottoschein mit Namen beschriften

Ober empfiehlt Lotto-Spielenden ihren Namen oder ihre Adresse auf der Rückseite des Spielscheins zu notieren. "Dann kann den Gewinn, auch wenn der Schein verloren geht, niemand anders geltend machen", sagt Ober.

Seinen Lottoschein eingelöst hat ein Mann aus Oberbayern und so ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk erhalten. Mehr als 1,5 Millionen Euro hat der Oberbayer im Lotto gewonnen. Einzig bei der Superzahl habe dem Mann das Glück gefehlt, wie Lotto Bayern mitteilte.