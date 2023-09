Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Lottospielerin aus Schwaben gewinnt zehn Millionen Euro

Überraschend zur Millionärin geworden: Eine 50-jährige Frau aus Schwaben hat am Mittwoch den Jackpot geknackt – und zehn Millionen Euro gewonnen. Trotz des plötzlichen Geldsegens will sie zunächst weiter normal in die Arbeit gehen.