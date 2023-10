Oberbayer gewinnt mehr als elf Millionen Euro im Lotto

Schon im April war das Glück Lottospielern aus Oberbayern hold: Damals gingen knapp 74 Millionen Euro aus dem Eurojackpot an vier Glückspilze aus dem Regierungsbezirk. Nun hat Fortuna erneut zugeschlagen: Am Mittwoch gewann ein Unternehmer aus Oberbayern mehr als elf Millionen Euro im Lotto. Der Mann nehme seit vielen Jahren jede Woche mit den Gewinnzahlen 3, 16, 25, 30, 31 und 42 sowie der Superzahl 3 an beiden Ziehungen teil, teilte Lotto Bayern am Donnerstag mit.

Zwei Jackpots auf einmal geknackt

Am Mittwoch hat der Glückliche gleich zwei Jackpots (Gewinnklasse 1 und 2) geknackt. "Das ist der Wahnsinn", zitiert Lotto Bayern den 48 Jahre alten Familienvater, dem nun exakt 11.778.088,80 Euro zustehen. Eine Rendite, die sich sehen lassen kann, denn der Mann hatte für seinen Spielauftrag 12,90 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr investiert.

Privates steht vorerst an zweiter Stelle

Mit Blick auf die mögliche Verwendung des Geldes sagte der Gewinner: "Als Unternehmer hat man immer Schulden zu tilgen und Löcher zu stopfen." Für die Erfüllung persönlicher Wünsche habe er noch Zeit.

Der frisch gebackene Multimillionär hatte als bundesweit einziger Lotto-Spieler die höchste Gewinnklasse (Sechs Richtige plus Superzahl) getroffen. Dort war der Jackpot bis Mittwoch auf rund sechs Millionen Euro angewachsen. Weitere fünf Millionen Euro sicherte sich der Mann, weil der Jackpot in Gewinnklasse 2 (Sechs Richtige ohne Superzahl) auf rund fünf Millionen angewachsen war und es auch in der Gewinnklasse 2 bundesweit keinen weiteren Gewinner gab.

Mit Informationen von dpa.