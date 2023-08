49-Jährige bricht bei Bergtour zusammen und stirbt

Ersthelfer und Notarzt konnten die Frau nicht wiederbeleben, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Montag mitteilte. Der Ehemann habe am Samstag nach dem gemeinsamen Aufstieg auf die Reiter Alpe sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen bei seiner Frau begonnen.

Reanimation blieb erfolglos

Drei Frauen aus München seien hinzugekommen, hätten die Bergwacht gerufen und die Reanimation fortgesetzt. Dann habe ein Notarzt übernommen, jedoch die aus Tschechien stammende Frau nicht retten können. Ihr Mann und die Helferinnen seien von einem Kriseninterventionsteam betreut worden.

Weiterer Unfall in den Berchtesgadener Alpen

Am Montag Nachmittag gingen kurz nach 13 Uhr mehrere Notrufe von der Blaueishütte am Hochkalter und von anderen Bergsteigern an der Schärtenspitze ein. Die Zeugen hatten Hilferufe gehört und einen rund 30 Meter tiefen Sturz eines Kletterers aus Niedersachsen ins Seil mitbekommen.

30 Meter ins Seil gestürzt und an Fels geprallt

Der Mann hatte sich in rund 2.000 Höhe in einer schwierigen Kletterroute, der sogenannten "Logic Line" verstiegen und war ohne weitere Zwischensicherungen 30 Meter tief ins Seil gestürzt. Er prallte dabei an den Fels und wurde schwer am Kopf und am Rückgrat verletzt. Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers „Alpin Heli 6“ aus Zell am See nahm an der Blaueishütte den Ramsauer Bergretter ans Tau und flog ihn zum verunglückten Kletterer in die Wand. Der Mann aus Niedersachsen musste sitzend in einer Crash-Rettung ausgeflogen werden. Nach einer notärztlichen Versorgung am Zwischenlandeplatz, flog ihn der Heli zum Salzburger Unfallkrankenhaus.

In den letzten Tagen hatten sich mehrere Bergunfälle in den Berchtegadener Alpen ereignet.