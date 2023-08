Touristin stürzt im Berchtesgadener Land 200 Meter in die Tiefe

Es ist der zweite tödliche Bergunfall innerhalb einer Woche im Berchtesgadener Land: Eine 57 Jahre alte Frau aus dem Schwarzwald ist am frühen Freitagnachmittag in der Almbachklamm bei Marktschellenberg in den Tod gestürzt.

Frau stürzt 200 Meter in die Tiefe

Die Touristin war mit ihrem Ehemann unterwegs, als sie laut Polizei geschwächt ausrutschte und rund 200 Meter tief abstürzte. Wie die Polizei weiter mitteilte, gelangten Einsatzkräfte der Bergwacht zu Fuß über einen Steig zu ihr, konnten aber nur noch die Leiche der Frau bergen. Der Ehemann der 57-Jährigen war laut Polizeiinformationen zum Unglückszeitpunkt vor seiner Frau gegangen. Er wurde nach dem Unfall vom Kriseninterventionsdienst betreut.

Ähnlicher Fall in Berchtesgadener Alpen

Erst am vergangenen Samstag war ein 34 Jahre alter Mann aus Nordrhein-Westfalen nicht von einer Wanderung zum Hohen Laafeld in den Alpen bei Berchtesgaden zurückgekehrt. Er war laut Polizei etwa 150 Meter in die Tiefe gestürzt und konnte ebenfalls nur noch tot geborgen werden.