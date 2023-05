400 Jahre Passionsspiele Waal: Ein Ort im Passionsfieber

Der Jesus – eine ganz besondere Rolle

Bei der Jubiläumspassion steht Benedikt Hornung als Christus auf der Bühne. Für den 37-Jährigen ist das sozusagen ein Heimspiel: Bereits als Kind war er mit seinen Eltern bei der Passion dabei. Im Jahr 2015 – bei der letzten Passion – war er schon einmal der Jesus-Darsteller. Trotzdem bleibt das für ihn eine ganz besondere Rolle: "Dass er nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott – das macht es nicht ganz so einfach", sagt der Erlebnispädagoge und Outdoor-Trainer. "Da muss man eine gute Mischung finden."

Mit Hindernissen zur Uraufführung

Der Weg zur Jubiläumspassion in Waal war kein leichter: Eigentlich hätte das Jubiläumsstück bereits 2021 auf die Bühne kommen sollen. Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Dann – wenige Monate vor der Premiere – fiel der ursprünglich vorgesehene Spielleiter aus. Fieberhaft suchte die Passionsspielgemeinschaft nach einem Ersatz und fand ihn in Manfred Dempf aus dem Waaler Ortsteil Bronnen. Nach nur vier Monaten bringt er nun seine eigene Fassung der Passion in Waal zur Uraufführung. "Das war eine herausfordernde Zeit", sagt der Autor und Spielleiter über die kurze Probenzeit. "Aber es war machbar."

Passionsspiel-Tradition schon in die Wiege gelegt

Mit seiner 400-jährigen Geschichte ist Waal einer der ältesten Passionsspielorte in Bayern, vielleicht sogar der älteste. Viele Familien in dem 2.000-Einwohner-Ort sind der Passion seit Generationen treu. "Man läuft als Kind beim Einzug in Jerusalem mit und ruft 'Hosanna!', später ist man dann Soldat und irgendwann im Hohen Rat", erzählt Michael Daigeler, der Vorsitzende der Passionsspielgemeinschaft. "Man ist es von Geburt an quasi gewöhnt, dass man als Waaler immer mit dabei ist – den ganzen Sommer über." Auch Bühnenmeister Rainer Popp war schon als kleiner Bub neben seiner Oma auf der Bühne gestanden. "Ich könnte es mir gar nicht vorstellen, nicht dabei zu sein", sagt er. Denn: "Waal ist Passion!"

Bis Anfang Oktober ist die Jubiläumspassion im Waaler Passionsspielhaus zu sehen.