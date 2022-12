Das plant Waal zum 400. Jubiläum seiner Passionsspiele

Spielleiter Florian Werner hat für den Ostallgäuer Passionsspielort eine neue Fassung der Geschichte des Leidens Christi geschrieben. Die Uraufführung ist am 6. Mai 2023. Zum ersten Mal wird es bei der Waaler Passion neben dem Chor auch ein Orchester zur musikalischen Begleitung geben. Mit 190 Mitwirkenden ist das ehrenamtliche Ensemble zur Jubiläumspassion so groß wie nie. Die Jubiläumspassion soll eben etwas Besonderes werden.

Jubiläumspassion um zwei Jahre verschoben

Eigentlich hätte das Jubiläum schon 2021 gefeiert werden sollen. Doch wegen Corona wurde die Passion um zwei Jahre verschoben. Umso größer ist die Erleichterung bei Michael Daigeler, dem Vorsitzenden der Passionsspielgemeinschaft, dass das Jubiläumsstück nun endlich auf die Bühne kommt: "Man sieht es auch an der Zahl der Mitwirkenden sehen und der Intensität, wie der Chor schon probt: Es ist schon eine große Spannung und eine große Freude da."

Neue Charaktere in der neuen Passion

In der neuen Version der Passionsfassung kommen auch kritische Stimmen aus dem Volk zu Wort und es treten Charaktere auf, die es in der Passionsgeschichte so eigentlich nicht gibt. Den Jesus spielt - wie schon 2015 - Benedikt Hornung. Der 37-jährige Waaler freut sich auf die Jubiläumspassion: "Es wird vermutlich ein bisschen anspruchsvoller zu spielen – von dem her gibt es eine Begeisterung und ein Kribbeln ist auch dabei."

Ältester und einziger Passionsspielort in Schwaben

1621 – zu Zeiten der Pest - legten die Waaler ein Gelübde ab: Wenn Gott ihren Ort von der Pest verschone, wollten sie regelmäßig ein Passionsspiel aufführen. Waal überstand die Pest und bis heute halten die Waaler ihr Versprechen. In regelmäßigen Abständen bringen sie die Passion in dem eigens dafür gebauten Passionsspielhaus mit 600 Plätzen auf die Bühne. Waal ist der älteste und mittlerweile auch einzige Passionsspielort in Bayerisch-Schwaben.

Generationen von Waalern bei der Passion

Für viele in Waal gehört die Passion einfach dazu - auch für die Familie von Jesus-Darsteller Benedikt Hornung. Seine Großeltern und Eltern waren schon dabei. Und er selbst stand schon als Kleinkind auf der Bühne: "Sobald man laufen konnte, war man mit dabei."

Musik aus 400 Jahren

Künstlerischer Leiter der Jubiläumspassion ist der Regisseur und Leiter des Landsberger Stadttheaters Florian Werner, der in Waal neben der Passion schon andere Stücke inszeniert hat. Die musikalische Leitung für Chor und Orchester übernimmt der Dirigent und Kirchenmusiker Dietmar Ledel. Er will bei der Jubiläumspassion Musik aus 400 Jahren einfließen lassen.

Die Passion ist den Waalern eine Leidenschaft

Die 190 ehrenamtlich Mitwirkenden kommen aus Waal oder der Umgebung. Sie alle opfern über Monate ihre Freizeit und die Wochenenden für die Passionsspiele. So etwas schweißt zusammen: "Das Besondere an der Waaler Passion ist, dass viele aus dem Ort für einen großen Zeitraum zusammenkommen und viel Spaß dabei haben - egal, ob einer eine kleine Rolle hat oder eine große", sagt der stellvertretende Spielleiter Andreas Gerhardt. Es sei ein großes Miteinander: "Das macht unsere Passion aus."

Neue Fassung: Herausforderung für die Mitwirkenden

Der Passionschor probt bereits seit Juli für die Aufführungen. Für die Schauspieler geht es nun in Kürze los. Die Waaler fiebern der Premiere ihrer Jubiläumspassion im Mai schon jetzt entgegen. "Dadurch, dass es ein vollkommen neues Stück sein wird, ist das für uns alle auch eine Herausforderung", sagt der Vorsitzende der Passionsspielgemeinschaft, Michael Daigeler. "Wir sind sehr gespannt darauf, was daraus werden wird."

Von Mai bis Oktober sind 20 Aufführungen angesetzt. Zur letzten Passionsspiel im Jahr 2015 kamen rund 8.000 Besucher in das Waaler Passionsspielhaus.