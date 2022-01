Langer Stau nach Lkw-Brand auf A3 bei Passau

Am frühen Morgen ist auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Passau-Süd und Pocking der Auflieger eines Lastwagens in Brand geraten. Es kommt zu langen Staus.

Ladung fing immer wieder an zu glimmen

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Regensburg wieder freigegeben worden. Die Fahrbahn in Richtung Österreich ist mittlerweile auf einer Spur wieder befahrbar. Laut Polizei haben die geladenen Elektronikteile des Lkw immer wieder an zu glimmen begonnen, weswegen nachgelöscht werden musste. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen. Wann die Fahrbahn komplett freigegeben werden kann ist aktuell noch nicht absehbar.

100.000 Euro Schaden nach Lkw-Brand auf A3

Brandursache ist möglicherweise ein technischer Defekt, zuerst hatten wohl die Reifen zu brennen begonnen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mehr als 100.000 Euro aus.