30.000 Bäume – Apfelernte in Polsingen nur durchschnittlich

Alle Hände voll zu tun hat Hartmut Krafft derzeit im mittelfränkischen Polsingen. Auf mehreren Feldern pflückt er händisch mit seinen Erntehelfern die Apfelbäume ab. In diesem Jahr ist die Ernte eher durchschnittlich, was auch am Klimawandel liege.