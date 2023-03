1945 verschwunden: Feuerwehrfahne aus Bayern in Texas gefunden

Eine 1945 verschwundene Feuerwehrfahne von Eberhardsreuth, einem Gemeindeteil von Schönberg im Landkreis Freyung-Grafenau, ist in einem Waffen-Kaufhaus in Houston (Texas) aufgetaucht. Sie hängt dort als Deko-Artikel von der Decke. Für die Feuerwehrleute in Eberhardsreuth eine Sensation.

Feuerwehr will ihre Fahne "unbedingt zurückhaben"

Kommandant Dennis Marxt sagte dem BR-Studio Niederbayern: "Wir wollen sie unbedingt zurückhaben." Marxt hatte via Facebook von einer Kundin des Waffen-Kaufhauses "Collectors Firearms" Fotos der Fahne bekommen. Deutlich sind auf der Vorderseite der Name des 600-Einwohner-Dorfs im Bayerischen Wald in der korrekten Schreibweise, der Feuerwehrpatron St. Florian und die Jahreszahl 1906 zu sehen, die Rückseite zeigt das bayerische Rautenwappen, umgeben von den markanten Löwen und dem Feuerwehrspruch "Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr".

Kommandant ist sich sicher: Handelt sich um verschollene Fahne

Marxt ist sich sicher: "Das ist unsere Fahne, die am Ende des 2. Weltkriegs verschollen ist. Ich habe recherchiert, es gibt in Bayern auch nur ein Eberhardsreuth, so dass kein Zweifel möglich ist." Die zunächst unglaubliche Sache führte am vergangenen Samstag bei der traditionellen Jahreshauptversammlung zu großem Staunen und überwältigender Freude, berichtete die Passauer Neue Presse. Die Feuerwehr Eberhardsreuth wurde 1869 gegründet. Aus der Chronik geht hervor, dass 1906 erstmals eine Fahne angeschafft wurde. Nach deren Verschwinden wurde erst 1951 wieder eine Fahne geweiht, weil die alte als endgültig verschwunden galt.

Dennis Marxt ergänzt: "Wenn das unsere Feuerwehrkameraden wüssten, die noch der alten Fahne nachtrauerten...". Er versichert im BR-Gespräch: "Wenn es gelingt, die Fahne zurückzuholen, dann ist jeder, der dazugeholfen hat, zu einer Maß Bier beim Gartenfest der Feuerwehr am 19. August eingeladen. Oder auch auf eine zweite."