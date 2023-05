170 Jahre alt und museumsreif: Eine Dorfschule geht auf Reisen

Staub wirbelt im schwäbischen Remshart durch die Luft. Gerade hat das kreisrunde Blatt einer großen Diamantsäge tief in die Mauer der Dorfschule geschnitten. Das 170 Jahre alte Gebäude soll jedoch keineswegs abgerissen werden. Es wird umgezogen.

"Wir trennen die obere von der unteren Etage rund um das Gebäude", erklärt der Verantwortliche Ralph Mahler, "und durch senkrechte Schnitte teilen wir dann das obere Stockwerk in vier Segmente auf". Einige Teile wie der Dachgiebel sind schon bereit für den Transport. Sie kommen nach Illerbeuren – dort soll die alte Schule im Bauernhofmuseum einen zweiten Frühling erleben.

Wohnhaus und Schule in einem

Um das Jahr 1850 herum wurde die Schule gebaut, in die schon Ralph Mahlers Großvater und Urgroßvater gingen. Von ihrer Größe her erinnert sie an ein Einfamilienhaus. Einst musste vieles in diesem Gebäude Platz finden.

Bernhard Niethammer, der Leiter des Bauernhofmuseums in Illerbeuren, erklärt die Aufteilung: "Im Erdgeschoss wohnte der Lehrer, also es gab dort Stube, Schlafkammer und Küche. Sogar ein Zimmer für eine Dienstmagd. Wenn die Schüler in ihr Klassenzimmer wollten, mussten sie durch den Flur des Lehrers laufen."

Mehrere Jahrgangsstufen wurden damals gemeinsam unterrichtet, teilweise 50 bis 60 Schüler in einem Zimmer. "Da bekommt man natürlich viel Feuchte im Raum durch die Ausatemluft und das Schwitzen. Deshalb gab es am Fenster eine Vorrichtung, in die das Wasser der Scheibe zusammengelaufen ist. Diesen Behälter konnte man dann raustragen", berichtet Niethammer von vergangenen Tagen.

Geflößtes Holz aus dem Allgäu

Im Haus gibt es aber noch weitere Besonderheiten. Das Holz für das Haus stammte nicht aus der Region, sondern kam aus dem Allgäu, denn alpines Holz galt als haltbarer. Für die damalige Zeit eher ungewöhnlich, gab es sowohl im oberen als auch unteren Stockwerk eine Toilette. In einem alten Schrank machten die Mitarbeiter des Bauernhofmuseums zudem eine Entdeckung.

Fundstücke helfen Historikern – und werfen neue Fragen auf

Hefte, Tintenfässer und Schulbücher lagerten in dem Schrank. In manchen steht der Name des Besitzers. "Wir konnten mit Zeitzeugen sprechen und über alte Fotos auch die Gesichter zuordnen", so Amelie Bach vom Bauernhofmuseum Illerbeuren.

Manches bleibt dagegen noch ungeklärt. Etwa die Frage, warum es auf dem Dachboden ein Holztischchen mit einem Tintenfass gab. Wurden hier oben Kinder zur Strafe eingeschlossen?

Im Dorf erzählt man auch die Geschichte, dass sich ein Lehrer unsterblich in die Tochter des Wirts direkt im Nachbarhaus verliebt und sie schließlich geheiratet haben soll. Noch ist allerdings nicht geklärt, ob es sich auch hier vielleicht nur um ein schönes Märchen handelt.

Alte Schule gilt als einmalig in Schwaben

Lange Zeit wurde im Schulgebäude in Remshart lediglich ein Traktor geparkt und Getreide gelagert. Dass das alte Schulhaus schon seit den 1960er Jahren nicht mehr genutzt wird, ist für Museumsleiter Niethammer ein Glücksfall: "Es ist maximal authentisch. Wir haben hier keinen Strom oder fließend Wasser. Es ist einfach aus der Zeit gefallen, das gibt es halt einfach in dieser Unverstelltheit und Echtheit in Schwaben nicht mehr."

Bis Ende Juli wird die Schule in Remshart abgebaut sein. Bereits Ende des Jahres soll dann der Rohbau im Bauernhofmuseum in Illerbeuren stehen.