140 Jahre Wasserwacht in Deutschland: Festakt in Regensburg

Lohnfortzahlung bei Einsätzen gefordert

Beim Festakt wurden aber auch Herausforderungen für die Wasserwachten angesprochen. So forderte DRK-Präsidentin Hasselfeldt eine bundesweite Regelung, damit Wasserwacht-Mitglieder mit anderen Katastrophenschutz-Organisationen gleichgestellt werden. So müssten die Ehrenamtlichen nicht nur für Einsätze eine Freistellung von der Arbeit samt Lohnfortzahlung bekommen, sondern auch für Ausbildungszeiten.

Neue Herausforderungen für die Wasserwacht

Darüber hinaus wurde eine Modernisierung von Wasserrettungsstationen, die teilweise in die Jahre gekommen sind, gefordert. Auch gelte es neue Ehrenamtliche für die Wasserwacht zu begeistern, was immer schwieriger werde, da sich viele Menschen nicht mehr langfristig ehrenamtlich in einer einzelnen Organisation engagieren wollen. Aufgrund der intensiven Ausbildung sei das aber gerade bei der Wasserwacht unerlässlich, so der Bundesleiter der Wasserwacht Deutschland, Andreas Paatz.

Beim Start in die nächsten 140 Jahre unterstützt zunehmend moderne Technik die Helferinnen und Helfern. Beispielsweise könnten Unterwasserdrohnen und mit künstlicher Intelligenz arbeitende Suchsysteme die Rettung von Menschen schon heute erleichtern.