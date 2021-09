100 Jahre Studentenwerk Würzburg: Von den Anfängen bis heute

Ob bei der Wohnungssuche, beim Ausfüllen des Bafög-Antrags oder beim Auslandssemester – in vielen Angelegenheiten ist das Studentenwerk Würzburg ein Ansprechpartner. Etwa 55.000 Studierende fördert und unterstützt es aktuell an vier Hochschul-Standorten in Würzburg, Bamberg, Schweinfurt und Aschaffenburg. 300 Mitarbeitende kümmern sich laut Studentenwerk und der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) um ihre Belange. Und die sind im Wesentlichen die gleichen wie bei ihrer Gründung vor hundert Jahren. 1921 hatte der damalige Studenten Leo Robert Assmann den Verein "Studentenhilfe e.V. Würzburg" gegründet, die Vorgängerinstitution des heutigen Studentenwerks.

Vom Wohnheim über Kinderbetreuung bis hin zur Mensa

Das Studentenwerk kümmert sich um die Vermittlung von Wohnheimen, bietet Beratungsstellen am Studentenhaus, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, psychologische Betreuung oder Kulturangebote an – und natürlich gehört auch die Mensa dazu: Heutzutage lädt sie zu Aktionswochen mit "schnellem Teller", "mensaVital" oder Italienischen Wochen und achtet beispielweise mit recycelbaren beziehungsweise biologisch abbaubaren Verpackungen auf eine klimafreundliche Essens- und Getränkeausgabe.

Die Anfänge des Studentenwerks Würzburg

Bei der Gründung vor hundert Jahren im Anschluss an den Weltkrieg war die Situation deutlich anders: Das Studentenwerk berichtet: "In der Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg konnten viele Studierende nicht mehr auf die finanzielle Unterstützung der Eltern bauen und mussten sich ihr Studium mit Arbeit in Fabriken und Bergwerken verdienen. Studentische Selbsthilfeeinrichtungen wie Studentenküchen und Verkaufsstätten, in denen Studierende günstiger einkaufen konnten, entstanden."

Die erste Studentenspeisung der "Mensa Academica" wurde erstmalig am 30. Mai 1921 in der ehemaligen Hofküche der Würzburger Residenz angeboten. Am 23. Juli 1921 wurde schließlich der Verein "Studentenhilfe e.V. Würzburg" gegründet. 1929 wurde das Studentenhaus mit einer Mensa, einem kleinen Wohnheim und einem Aufenthaltsraum eröffnet und wird seitdem als Speise-, Lese- und Studiersaal genutzt.