10 Jahre nach dem Isarmord: Neue Ermittlungen und Zeugenaufruf

Der sogenannte Isarmord liegt am Sonntag genau zehn Jahre zurück. Am 28. Mai 2013 hatte ein Unbekannter einen 31-Jährigen an der Isar erstochen. Mit einem Plakat sucht die Münchner Mordkommission nun neue Zeugen und wertet erneut alte Spuren aus.