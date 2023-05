Mordkommission ermittelt: Steinwurf auf 14-Jährige in Nürnberg

Nachdem eine 14-Jährige in der Nürnberger Südstadt mit einem Stein beworfen wurde, sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter und nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag gegen 15.30 Uhr am U-Bahnhof Maffeiplatz.

Die 14-Jährige und ihre Begleiterin liefen die dortige Rampe hinab, als die Jugendliche plötzlich von einem massiven Stein getroffen wurde. Glücklicherweise verletzte der Stein die 14-Jährige nicht lebensgefährlich, dennoch streifte er sie am Kopf. Sie erlitt dabei leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden.

Wurf mit Stein sei "lebensgefährlich" gewesen

Wer den Stein geworfen hat, ist noch unklar. Der Wurf sei aber potenziell lebensgefährlich gewesen, so die Einschätzung der Beamten, deswegen ermittelt die Mordkommission.

Zur Aufklärung der Tat benötigt die Kripo Hinweise aus der Bevölkerung. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Passanten oder Anwohner, die in der Nähe des Tatortes Personen mit einem größeren Stein oder die Tat an sich beobachtet haben. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0911/2112 - 3333 entgegen.