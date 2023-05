1. Mai: Erinnerungen an den Super-Streik der Granitarbeiter

Willi Urmann war Anfang der 1990er Jahre als Gewerkschaftssekretär der IG Bau-Steine-Erden an vorderster Front. Wir sprechen mit ihm in einem Steinbruch in Hauzenberg (Lkr. Passau), wo die Arbeiter damals auch Meißel und Presslufthammer niedergelegt hatten. "Als das begonnen hat, hätte ich mir nie im Leben denken können, dass dieser Streik über 300 Tage dauert", sagt der 75-Jährige und schaut auf die granitgraue Felsenwand. Erinnerungen kommen hoch.

Streitpunkt Akkordlöhne

Es beginnt am 17. Juni 1991. Stillstand in 17 Betrieben zwischen Hauzenberg und Cham. Knapp 400 Beschäftigte legen die Arbeit nieder. Ein regionaler Konflikt mit einem großen Streitpunkt: Die relativ hohen Akkordlöhne, die die Steinbruch-Chefs um 20 bis 30 Prozent kürzen wollen. Willi Urmann - kurz vorher zum Gewerkschaftssekretär der IG Bau-Steine-Erden aufgestiegen - ist Mitglied der Tarifkommission, lotet die Stimmung aus, informiert die Belegschaften und verhandelt: "Es war nicht leicht für mich, weil ich wusste, was Streik bedeutet. Da hängt ja mehr dran. Die Familien, das Geld. Viele hatten Einbußen, weil die Streikunterstützung ja nicht der volle Lohn ist."

Unternehmer: "Katastrophe für Granitindustrie"

Über Monate bleiben die Fronten hart. Die Arbeitgeber argumentieren mit erschwerten Marktbedingungen: verstärkte Granitimporte aus dem Ausland, der Wegfall der Grenzlandförderung und der Präferenzregelung, in der bei öffentlichen Bauaufträgen eine Abnahmegarantie für heimischen Granit festgelegt war. Josef Kusser, Hauzenberger Unternehmer, im Herbst 1991 zum BR: "Der Streik ist für die Granitindustrie eine Katastrophe, weil wir die ganzen Kunden verlieren. Eine Katastrophe auch für die Arbeitnehmer, weil Arbeitsplätze verlorengehen werden." Gab es seitens der Gewerkschaft Verständnis für die Sicht der Arbeitgeber? Bei Urmann war es "dann zu Ende, als es 30 Prozent Lohnkürzung geheißen hat".

Gereizte Stimmung

Willi Urmann trifft sich mit Manfred Himpsl, ehemaliger Steinmetz und Gewerkschafter, in einem heute leerstehenden Wirtshaus in der Ortsmitte. "Das war das Streiklokal der Gruppe Hauzenberg. Draußen im Saal haben wir uns jeden Tag getroffen", erinnert sich Urmann. Die Wirtsleute hätten damals das Geschäft ihres Lebens gemacht. Es sei viel gegessen und getrunken worden. Die Stimmung, weiß Himpsl noch, sei trotzdem nicht immer gut gewesen. Auf Streikbrecher sei man nicht gut zu sprechen gewesen. Sogar Freundschaften hätten darunter gelitten. Der Superstreik – ein Stresstest in jeder Hinsicht.