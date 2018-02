Nockherberg 2018 Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg birgt viele Überraschungen

Mit dem Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg beginnt auch in diesem Jahr die Starbierzeit in Bayern. Luise Kinseher alias Mama Bavaria wird der versammelten Politprominenz um Seehofer und Söder die Leviten lesen. Das beliebte Singspiel bekommt neue Autoren: Richard Oehmann und Stefan Betz treten das Erbe von Regisseur Marcus H. Rosenmüller an. Am 28. Februar ist es soweit. [mehr - Nachrichten | zum Artikel: Fastenzeit - Derblecken auf dem Nockherberg ist bayerische Tradition ]