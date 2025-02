Neues Gesicht am Nockherberg: Eli Wasserscheid spielt Doro Bär

Wer darf sich beim Singspiel auf der Bühne tummeln? Diese Frage stellt sich vor dem traditionellen Starkbieranstich auf dem Nockherberg jedes Jahr aufs Neue. Doch heuer sind die Antworten darauf - wegen der gut zwei Wochen vorher stattfindenden Bundestagswahl - sogar noch ungewisser, noch spannender.

Ein Geheimnis wurde nun von der Paulaner Brauerei gelüftet: Zum ersten Mal wird die CSU-Politikerin Dorothee Bär als Rolle im Singspiel vertreten sein. Dargestellt wird sie von der Schauspielerin Eli Wasserscheid.

Wasserscheid im Dialekt-Vorteil

"Der Nockherberg ist eine echte bayerische Institution. Es ist eine ganz besondere Bühne und ich freue mich schon sehr auf mein Debüt", sagt die Schauspielerin. Eine Gemeinsamkeit lässt sich bei Darstellerin und Politikerin schon mal feststellen: Beide sind 1978 in Bamberg geboren. Dieser Hintergrund ist vor allem beim Dialekt-Thema praktisch: "Als gebürtige Bambergerin muss ich mir ihren fränkischen Dialekt gar ned extra aneignen", sagt Wasserscheid.

Bekannt als Wanda Goldwasser im Franken-Tatort

Bekannt dürfte Wasserscheid den meisten als Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser im Franken-Tatort und als Jessie in den Eberhofer-Krimis sein. Aber auch die Bühne ist ihre Welt: Sie spielte bereits in der Schauburg München, dem Nationaltheater Mannheim, dem Stadttheater Fürth und ist seit 2010 festes Ensemblemitglied am Metropoltheater in München.

Zu sehen ist die Starkbierprobe - inklusive Fastenrede, Singspiel und Eli Wasserscheids Debüt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion - am 12. März live ab 19 Uhr im BR Fernsehen. Zum fünften Mal gestalten auch dieses Jahr Richard Oehmann und Stefan Betz das Singspiel mit viel Gesang, Tanz und Double-Trubel.