Nockherberg: Rätselhafter Singspiel-Titel und ein Ohrwurm-Garant

Ist es ein Körperteil? Oder ein Akronym? Die Autoren des Singspiels am Nockherberg haben den Titel ihres diesjährigen Werkes verraten und damit bei der versammelten Presse Rätselraten ausgelöst: "Ein Wadl für Deutschland". Was bedeutet das? "Das wird Ihnen jetzt nichts sagen, das kommt aber noch", versprechen Stefan Betz und Richard Oehmann beim letzten Pressetermin vor der Starkbierprobe am 12. März.

Singspiel-Autoren schreiben Ende nochmal um

Auch in Sachen Bühnenbild geben sich die Singspiel-Macher geheimnisvoll. "Wir würden das Thema des Stücks verraten, wenn wir dazu was sagen", bedauert Betz. Eine deutlich prominentere Rolle komme in diesem Jahr allerdings der Band zu, ergänzt Oehmann. Die Musiker sitzen dieses Mal direkt auf der Bühne, "weil das zum Bühnenbild passt".

Ein offenes Geheimnis ist hingegen die Tatsache, dass das politische Geschehen in Deutschland, aber auch weltweit, dem Team einiges abverlangt. "Wir schreiben aktuell gerade wieder ein neues Ende", verrät Betz, "wir hoffen, dass wir morgen die letzte Fassung rausschicken". Und Oehmann ergänzt: "Wir haben nach der Wahl was geändert und uns auch nach dem Eklat im Oval Office gefragt: 'Was machen wir damit?'. Und jetzt, wo auf einmal in Berlin so viel Geld vorhanden ist, da muss man sich auch was überlegen."

Schafroth: "Schwere Themen durch kreativen Filter destillieren"

Dann hat Fastenredner Maximilian Schafroth das Wort. Ob er beim Schreiben dem rasanten Weltgeschehen auch hinterher hechte? Es sei nicht einfach, gesteht der Kabarettist. "Dieses Mal habe ich das wirklich gemerkt, zum ersten Mal." Bestimmt um die 50 Mal am Tag schaue er auf sein Handy.

Der Trick, um up to date zu bleiben: "Ich baue Blöcke, die allgemeingültig sind. Die epischen Grabenkämpfe versuche ich immer abgefrühstückt zu haben." Und wie gelingt es, angesichts der multiplen Krisen nicht den Humor zu verlieren? "Ich versuche, schwere Themen durch einen kreativen Filter zu destillieren."

Exklusive Hörprobe: "Markus kommt jetzt öfter nach Berlin"

Sei es der "Biene Reiter"-Song im vergangenen Jahr oder "Unsinkbarer Söder" beim Nockherberg 2023 – das Singspiel liefert immer wieder eingängige Hits. In diesem Jahr erwartet die Zuschauer ein neuer Sound: Martin Probst übernimmt als musikalischer Leiter und ist somit für die Kompositionen beim Starkbieranstich verantwortlich. Er verspricht: "Es wird fast nur Originalsongs geben, vielleicht ein Cover."

Einen kleinen Vorgeschmack auf Probsts Arbeit gibt es bereits jetzt: Der BR hat exklusiv eine Hörprobe vom diesjährigen Singspiel erhalten – ein Ausschnitt aus dem Lied "Markus kommt jetzt öfter nach Berlin". Sie können das Audio direkt hier anhören.