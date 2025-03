Nockherberg 2025: Politiker-Derblecken im Ticker und Livestream

15.42 Uhr: Wahl stellte Autoren vor besondere Herausforderung

Dass bis zum Schluss auf wichtige aktuelle Ereignisse eingegangen wird, gehört am Nockherberg zum guten Ton. Doch in diesem Jahr erlebte das Team eine besondere Herausforderung: Die Proben begannen noch vor der Bundestagswahl, die Aufführung findet kurz vor Beginn der Koalitionsgespräche statt. Um auf die aktuellen Ereignisse einzugehen, haben die Macher das Ende ihres Singspiels kurzfristig noch einmal umgeschrieben, wie sie bei einer Pressekonferenz verrieten.

15.15 Uhr: Es wird bunt und bayerisch

Im Bühnenbild dominieren in diesem Jahr die Bayern-Farben blau und weiß, wie ein Foto von der Generalprobe des Singspiels zeigt. Die Kulisse präsentiert sich als große Showbühne mit bunten Lichtern. Im Hintergrund prangt ein großer Löwe mit einer Krone, daneben eine Skizze König Ludwigs II., von Schloss Neuschwanstein, einem Edelweiß und einer Breze. Auch der Münchner Friedensengel hat es aufs Bühnenbild geschafft. IN der Mitte steht in Leuchtbuchstaben "Bayern feiert".