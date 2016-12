Nach dem Lastwagen-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt läuft die Fahndung auf Hochtouren. An der Tür und am Lenkrad des Lkw sind die Fingerabrücke des Verdächtigen Anis Amri sichergestellt worden. Von Günter Mayr-Eisinger [mehr - zum Artikel: Pressekonferenz zum Ermittlungsstand - Fingerabdrücke von Amri am Berliner Anschlags-Lkw ]