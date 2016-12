Wer heute in die Charts will, der braucht vor allem eines: Autotune! Jeder einzelne Song der aktuellen amerikanischen Top Ten vertraut auf den 1998 von Cher ins All geballerten Gesangseffekt. Do you believe in Autotune? Roderich Fabian jedenfalls nicht. [mehr - Zündfunk | zum Audio: Es gibt kein Entrinnen - Der Autotune-Effekt ]