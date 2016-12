Bayern übernimmt am 1. Januar von Slowenien den Vorsitz in der neuen EU-Alpenraumstrategie. Drei Jahre nach der Gründung dieses gemeinsamen Entwicklungsplans für 48 Alpenregionen in sieben Staaten will Bayern erste konkrete Aktionen auf den Weg bringen. Von Rudolf Erhard [mehr - Nachrichten | zum Artikel: EU-Alpenraumstrategie - Bayern übernimmt Vorsitz ]