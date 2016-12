Am ersten Weihnachtsfeiertag müssen in der Augsburger Innenstadt in einem Umkreis von 1.500 Metern 54.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Vorbereitungen laufen. Von Joseph Weidl und Annemarie Ruf [mehr - zur Bildergalerie mit Informationen: Größte Fliegerbombe der Nachkriegszeit - Vorbereitungen für die Entschärfung in Augsburg laufen ]