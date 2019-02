Digitalradio / DAB+ Bayerische Sendernetze

In Bayern versorgen mehrere DAB+ Sendernetze die Bevölkerung. Der BR überträgt sein Angebot über sein bayernweites Sendernetz und betreibt zusätzlich verschiedene Regionalnetze für die Regierungsbezirke. In München, Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt gibt es außerdem lokale Netze der Bayern Digital Radio - speziell für das Allgäu befindet sich derzeit ein weiteres Regionalnetz im Aufbau. In weiten Teilen Bayerns ist außerdem das bundesweite Angebot über das Sendernetz der Media Broadcast zu empfangen.