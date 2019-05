Digitalradio / DAB+ Sendernetze

Jedes Sendernetz besteht aus mehreren Senderstandorten, die auf einem Verbreitungskanal ein so genanntes "Ensemble", also ein Programmpaket mit Digitalradio-Programmen, aussenden.

In Bayern versorgen mehrere DAB+ Sendernetze die Bevölkerung mit digitalen Radioprogrammen. Der BR überträgt sein Angebot über sein bayernweites Sendernetz und betreibt verschiedene Regionalnetze für die Regierungsbezirke.

Seit 2010 baut der BR sein eigenes Sendernetz im Kanal 11 D auf: Mittlerweile umfasst es 58 Standorte in Bayern. Es wird kontinuierlich verdichtet, so dass die Versorgung im Freistaat immer besser wird. Die meisten BR-Programme werden auf Kanal 11 D transportiert.

Hinzukommen sechs eigene Regionalnetze, die eine zielgerichtete und bessere Versorgung mit regionalen Programmen (Bayern 1 und Bayern 2) ermöglichen. In den BR-Netzen werden in Kooperation mit der BLM auch Programme privater Anbieter verbreitet.

In München (Kanal 11 C), Nürnberg (Kanal 10 C), Augsburg (Kanal 9 C) und Ingolstadt (Kanal 11 A) sorgen zudem städtische Sendernetze der Bayern Digital Radio für zusätzliche lokale Programm-Vielfalt. Aktuell baut die BDR ein weiteres Netz mit privaten Programmanbietern für die Region Allgäu (Kanal 8 B) auf.

Ein deutschlandweit übergreifendes Programmpaket liefert das bundesweite Sendernetz (Kanal 5 C). In Bayern gehören mittlerweile die Senderstandorte München, Nürnberg, Augsburg, Herzogstand, Ingolstadt, Regensburg, Würzburg, Ulm, Wendelstein, Ochsenkopf, Pfaffenberg, Bamberg, Brotjacklriegel, Grünten, Büttelberg und Landshut zu diesem Netz. Für 2019 hat der Netzbetreiber Media Broadcast weitere Standorte in ganz Deutschland angekündigt, darunter auch mehrere Standorte für Bayern: beginnend ab Frühsommer bis zum Jahresende ist geplant, DAB+ Sendeanlagen an den Standorten Pfänder, Hoher Bogen, Pfarrkirchen, Hochberg/Traunstein, Untersberg, Oberammergau und Pfronten aufzubauen.