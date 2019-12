Digitalradio / DAB+ Empfang

DAB+ ist der weiterentwickelte Standard der DAB-Systemfamilie. DAB+ setzt ein effizienteres Verfahren zur Audiokodierung (MPEG 4 HE-AAC V2) ein, als das ältere DAB-Verfahren (MPEG 1 Layer 2) und kommt in Deutschland seit 2011 zum Einsatz. Dadurch ist mehr Platz für Radioprogramme und Datendienste gewonnen. 2016 ist das letzte noch in DAB (alt) ausgestrahlte Programm in Deutschland vom Netz genommen worden. Alle Digitalradio-Programme laufen jetzt in DAB+.