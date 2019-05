Digitalradio / DAB+ Fragen und Antworten

Die analoge Verbreitung von Radio und Fernsehen stößt an ihre Grenzen und ist somit ein Auslaufmodell. Beim Hörfunk ist die UKW-Terrestrik technisch und programmlich ausgereizt, die Frequenzen sind vergeben. Für neue Angebote und technische Innovationen ist kein Platz mehr. Anbieter setzen daher zunehmend auf die digitale Verbreitung mit all ihren Vorteilen, sowohl beim Fernsehen wie auch beim Hörfunk.

Unter DAB versteht man "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne. Das Plus „+“ steht für die moderne Übertragung in bester Tonqualität, die zudem Platz lässt für programmbegleitende Zusatzinformationen wie Verkehrsdaten, Wetterkarten, Titel und Interpret, Albumcover oder die aktuellen Nachrichtenschlagzeilen. Beim Kauf eines neuen Radiogeräts sollte darauf geachtet werden, dass es DAB+ unterstützt.

ein vielfältiges Programmangebot und neue Angebote

störungs- und rauschfreie Empfangsqualität

multimedial aufbereitete Zusatzdienste wie z. B. sehr genaue Verkehrsinformationen, Wetterkarten, aktuelle Nachrichten etc.

CD-ähnliche Tonqualität

Alle öffentlich-rechtlichen UKW-Programme sind auch auf DAB+ zu hören. Zusätzlich kommen Programme hinzu, die für UKW keine Frequenzen mehr erhalten, auf DAB+ aber aufgrund der effizienteren Frequenznutzung ausgestrahlt werden können. Immer mehr private Stationen sind ebenfalls mit DAB+ zu empfangen.

Welche Programme ausgestrahlt werden, hängt vom Bundesland ab und unterliegt rundfunkrechtlichen Gesetzen. So sind die Programme des BR in Bayern und im Grenzgebiet in Nachbarbundesländern zu hören. Eine Ausnahme ist Berlin: dort werden neben den Hörfunkprogrammen des rbb auch Programme anderer Bundesländer (u.a. auch Bayern plus, Bayern 2, BR Klassik) ausgestrahlt.

Ja. Neben den bereits aus UKW bekannten Programmen finden Sie eine Vielzahl vollkommen neuer Programme im Angebot. Einige davon können Sie auch deutschlandweit hören.

Mit DAB+ können nicht nur Audiosignale, sondern auch andere Daten wie Texte, Bilder sowie interaktive Elemente über Antenne übertragen werden. Damit können Radioveranstalter ergänzende Zusatzdienste anbieten. Sie enthalten entweder programmbezogene Informationen oder stellen eigenständige Datenkanäle dar.

Programmbegleitende Zusatzdienste bieten einen echten Mehrwert beim Radiohören. Zu unseren Wellen werden zum Beispiel Musiktitel und Interpret oder Name der Sendung und des Moderators angezeigt. Bei B5 plus und B5 aktuell laufen kontinuierlich die Nachrichten-Schlagzeilen auf dem Text-Display durch. Die Wiedergabe dieser textbasierten Informationen (Dynamic Label) ist standardmäßig bei den allermeisten DAB+ Geräten vorgesehen.

Der BR sendet einen elektronischen Programmführer (EPG), der bei entsprechend ausgestatteten Geräten einen raschen Überblick über aktuelle sowie nachfolgende Sendungen ermöglicht und eine 7-tägige Vorschau bietet.

Außerdem lassen sich auch Grafiken und Bilder programmbegleitend übertragen. Diese Art von grafischen Zusatzdiensten ist noch ausbaufähig – zum Empfang sind speziell geeignete Geräte mit Farbdisplay notwendig. Weitere Datendienste sind Broadcastwebsite und TPEG-Verkehrsinformationen, die regelmäßig gesendet werden, aber erst von wenigen Geräten wiedergegeben werden.

Selbstverständlich können Sie DAB+ auch im Auto empfangen. Gerade für den Mobilempfang ist DAB+ bestens geeignet. Hier kommen auch neue Zusatzdienste, wie zum Beispiel detaillierte Verkehrsinformationen, besonders zur Geltung. Informationen über entsprechende Autoradios gibt es direkt beim Fahrzeughersteller, im Fachhandel oder bei dabplus.de.

Die Autoradios in den meisten Fahrzeugen sind noch gewöhnliche UKW-Radios. Zur Nachrüstung gibt es DAB+ Adapter ab ca. 60 Euro, die man an das UKW-Radio anschließt und sich so den kompletten Austausch spart. Da DAB+ einen anderen Frequenzbereiche belegt, muss eine eigene DAB+ Antenne angeschlossen werden, die aber den Geräten meist als Scheibenklebantenne beiliegt.

Ein DAB+ Adapter sorgt dafür, dass die digital empfangen Programme für das bestehende UKW-Radio aufbereitet werden. Dieser kann mit dem AUX-Eingang eines UKW-Radios über ein standardisiertes 3,5 mm Klinkenkabel verbunden werden. Alternativ arbeitet der DAB+ Adapter auch wie ein kleiner Sender (FM-Transmitter) und wandelt das digitale DAB+ Signal in ein analoges UKW-Signal, damit ein herkömmliches Autoradio das Programm wiedergeben kann. Dazu wird das DAB+ Programm im Fahrzeug auf einer freien Frequenz an das UKW-Radio übertragen.

Für ältere Fahrzeuge, die noch über einen DIN-Schacht verfügen, gibt es DAB+ Autoradios verschiedener Hersteller. So ein DAB+ Autoradio kann gegen ein im DIN-Schacht eingebautes UKW-Radio ausgetauscht werden. DAB+ Autoradios dieser Kategorie sind ab 100 Euro im Handel erhältlich. Daneben bieten Spezialfirmen auch eine Systemintegration einer DAB+ tauglichen Radioeinheit in Fahrzeuge.

Besonders einfach: Zwei Fliegen mit einer Klappe kann man schlagen, indem man ein UKW-Autoradio (mit AUX-Eingang) durch ein portables DAB+ Radio mit Kopfhörer-Ausgang während der Fahrt erweitert. Davor und danach kann man es einfach in die Tasche stecken und weiter Radio hören.

Nein. Außer den Anschaffungskosten für ein DAB+ taugliches Radiogerät fallen keine Zusatzkosten an. Die DAB+ Programme sind kostenlos empfangbar.

Ja, mit einem herkömmlichen analogen UKW-Radio kann DAB+ nicht empfangen werden. Um Digitalradio zu empfangen, benötigen Sie ein DAB+ taugliches Empfangsgerät. In Fachgeschäften und Handelsketten sind Geräte in verschiedenen Preisklassen ab ca. 30 Euro erhältlich.

Ja, das geht zum Beispiel mit einem DAB+ Adapter für HiFi-Anlagen. Außerdem verfügen die meisten DAB+ Geräte über einen Audio-Ausgang bzw. Kopfhöreranschluss - auch damit lässt sich eine Stereoanlage mit einem freien Audio-Eingang erweitern. Verschiedene Hersteller bieten auch Stereoanlagen mit integriertem DAB+ an.

DAB+ Programme können im Ausland empfangen werden, wenn das Land DAB+ ausgestrahlt. In vielen Ländern der EU, aber auch weltweit wurde in den letzten Jahren DAB+ eingeführt – mit Erfolg. Die deutschen Programme können aufgrund der begrenzten Reichweite der Signale in der Regel nicht im Ausland gehört werden. Eine Ausnahme ist Südtirol: Dort werden die fünf bekannten BR-Programme (Bayern 1 bis B5 aktuell) sowie BR Heimat übernommen und ausgestrahlt.

DAB+ Programme anderer Ländern können in Deutschland nur in grenznahen Gebieten empfangen werden. DAB+ wird über Antenne verbreitet, d. h. die Signale werden von Sendeanlagen ausgestrahlt, die am Boden errichtet wurden. Solche Sendeanlagen haben eine bestimmte Reichweite. Das Sendegebiet eines über Antenne verbreiteten Hörfunkprogramms bestimmt sich danach, über welche und wie viele Sendeanlagen die jeweiligen Signale verbreitet werden. Nur innerhalb dieses Verbreitungsgebietes kann das DAB+ Programm (auf terrestrischem Wege) empfangen werden.

DAB+ und UKW werden in Deutschland noch mehrere Jahre parallel verfügbar sein. In der Regel besitzt jedes DAB+ taugliche digitale Radio deshalb auch ein zusätzliches UKW-Empfangsteil. UKW bleibt vorerst noch weiterhin empfangbar. Einen Abschalttermin gibt es noch nicht.

In anderen Ländern wie Dänemark und der Schweiz gibt es bereits konkrete Pläne für den Ausstieg. Norwegen hat UKW bereits abgeschaltet und ist 2017 als erstes europäisches Land ganz auf DAB+ umgestiegen.